Dosad neviđen konkurs Londona: Popunite obrazac šta želite da uradite protiv Rusije

Anonimusi su se oglasili: Vlada Velike Britanije je samo ove godine sa dva miliona funti, za četvrtinu više nego prošle godine, finansirala projekat čiji je cilj suzbijanje „ruske propagande“.

Da li beskrajna paljba Zapada protiv Rusije ukazuje samo na nemoć, kako je to svojevremeno za Sputnjik rekao Slobodan Reljić, autor knjige „Mediji i Treći svetski rat“. A ta paljba Zapada protiv „ruske propagande“ ne prestaje. Naprotiv.

Hakerska grupa „Anonimus“ objavila je materijale o britanskom projektu nazvanom „Inicijativa za integritet“ (Integrity Initiative), koji je pokrenut u jesen 2015, koji finansira vlada u Londonu, čiji je glavni cilj zadatak odbiti „ruske propagandne i informacione napade“.

Ove godine, britansko Ministarstvo inostranih poslova potrošilo je oko dva miliona funti kako bi bili održani svi klasteri. Budžet u 2017. godini bio je značajno manji, čak za oko pola miliona funti. Projekti se sufinansiraju i sredstvima NATO-a, ali i iz budžeta zemalja koje u njemu učestvuju. Poznata je i metodologija funkcionisanja — formirati mrežu ljudi iz političkih, vojnih, akademskih, stručnih krugova koji će „analizirati primere dezinformacija i ukazati na načine borbe protiv njih“. Polje delovanja su sva sredstva masovnih komunikacija.

Britanske ambasade su zadužene za formiranje mreže ljudi koji će delovati na suzbijanju „ruske propagande“, a da bi neko postao učesnik u projektu treba da popuni obrazac, ali i da naznači koju vrstu aktivnosti u odnosu na Rusiju je nameren da preduzme u cilju njenog diskreditovanja. Izabrani će za taj posao, naravno, biti plaćeni.

Anonimus je, tako, objavio i spisak imena, odnosno kontakata „Inicijativa za integritet“ u svakoj od zemalja. Zadaci su opisani u dokumentima, a važnu ulogu u celom poslu ima i političko krilo NATO-a.

Jedan od glavnih zadataka je pronaći Ruse istomišljenike, uključujući i one koji dolaze iz redova opozicionih političara. Oni bi, kako se procenjuje, mogli posebno da budu korisni zbog resursa koje imaju, ali i autoriteta, pa bi, kako se nadaju u „Inicijativa za integritet“, mogli da „objasne“ Rusima da je „sve što govori Moskva, a posebno o Ukrajini, laž“. Autori projekta, pritom, specijalne nade polažu u Moskovljane „koji u najvećoj meri imaju intelektualce među slušaocima, čitaocima i korisnicima interneta“.

Centralni i najveći klaster projekta nalazi se u samoj Velikoj Britaniji i njegov šef je bivši savetnik generalnog sekretara NATO-a Kris Doneli sa platom od 8.100 funti mesečno. Među njegovim članovima je više od 20 imena analitičara, publicista i novinara, a u prvom redu je Vilijem Brauder, osnivač i vlasnik investicionog fonda Ermitaž kapital, čiji je advokat bio Sergej Magnitski, koji je umro tokom izdržavanja zatvorske kazne u Moskvi. Za Brauderom, koji živi u Londonu, Moskva je raspisala međunarodnu poternicu, pošto ga je 2013. zajedno sa Magnitskim sud proglasio krivim za utaju 522 miliona rubalja poreza.

Na spisku centralnog klastera je i više Rusa koji su se nastanili u Velikoj Britaniji, poput vojnog analitičara Igora Sjutjagina, koji je deo establišmenta NATO-a.

Činjenica da je ove godine na suprotstavljanje širenju ruske medijske slike u okviru projekta „Inicijativa za integritet“ potrošeno za četvrtinu više nego u prethodnoj, ukazuje na to da je informatički poredak u kome se komanduje iz Vašingtona ili Londona na izdisaju. Otuda i pokušaj da se parira pre svega velikoj gledanosti ruske televizije „Raša tudej“.

Kako to u svojoj knjizi pokazuje Reljić, propaganda, koja je do juče bila osnovna snaga u ideološkom ratu protiv Sovjetskog Saveza i u uspostavljanju „kolonijalne demokratije“, počela je da se pretvara u veliku slabost onog trenutka kada je vesternizacija svetskog javnog mnjenja dovedena do apsurda. Otrežnjenje je došlo upravo s pojavom ruskog medijskog giganta stvorenog po ugledu na američki Si-En-En, koji je svetu ponudio drugačiju interpretaciju istog događaja i na Zapadu postao najgledanija televizija.

Propagandni rat koji godinama traje, po oceni Reljića, daleko je odmakao i dosegao najviši nivo, a Zapad uvek ima dobre procene svojih slabosti, iako ih, naravno, ne predočava javnosti.

Anonimusi su najavili da će objaviti novi niz dokumenata koji se odnose na političke i finansijske manipulacije pod kontrolom britanskih obaveštajnih službi.

Prema oceni Siniše Ljepojevića, odličnog poznavaoca britanske scene, to što su objavili Anonimusi nije nikakvo iznenađenje. Te zakulisne radnje i obaveštajni posao je britanska specijalnost, i iako više nisu moćni kao nekada, u tome su i dalje bez premca.

„Britanci su stari lisci i sve to što Anonimusi otkrivaju, to je sve bilo. A da ne bi neko otkrio to što sada London radi i ko su mu klijenti, onda plasira ovakvu priču i tako kupuje vreme. Englezi su u tome majstori“, kaže on za Sputnjik.

(Sputnjik)