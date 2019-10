Haos u Dalasu, proglašena deklaracija o katastrofi (video, foto)

Desetine hiljada domova i prodavnica u Dalasu ostalo je bez struje zbog tornada koji je pogodio taj američki grad.

A #Dallas , impressionnantes images du passage de la #tornade qui a touché la ville texane le 20 octobre dernier. Photos @DPDAir1 et @wfaa pic.twitter.com/3bNpepPmJb

Udari vetra koji je pogodio Dalas dostizali su 140 kilometara na sat, a u 16 okruga u Teksasu proglašena je deklaracija o katastrofi, prenosi AP.

Nekoliko kuća je ozbiljno oštećeno nedaleko od aerodroma, dok sam aerodrom nije pretrpeo materijalnu štetu.

U istočnoj Oklahomi tri osobe su poginule, od kojih dvoje tionejdžera koji su umrli od trovanja ugljen dioksidom dok su pokušavali da upale svetlo, dok je jedna osoba stradala kada je drvo palo na njenu kuću.

Tornado strikes Dallas causing widespread damage and cutting power to thousands of homes 🌪️

[tap to expand] https://t.co/dUY1CJ9K6m pic.twitter.com/LonTC17eqw

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 21, 2019