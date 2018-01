Iran: Žena skinula hidžab, postala simbol otpora (foto)

Fotografije žene iz Teherana koja je skinula hidžab tokom antivladinih protesta u Iranu postala je simbol otpora, a podeljena je više od 15.000 puta na društvenim mrežama.

This woman shedding her headdress #hijab and waving it in #Iran (in #Teheran I believe) where the dress code is enforced is quickly becoming a rallying symbol for protestors agitating against the government #Iranprotests pic.twitter.com/JSeOG2LUeY

— Shayan Shakeel (@shayandahalf) December 30, 2017