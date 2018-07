Tragedija: Slavni košarkaš ubijen u vatrenom obračunu sa policijom (video)

Košarkaš Himkija, Amerikanac Tajler Hanikat ubijen je u Kaliforniji u svom domu u pucnjavi sa lokalnom policijom.

Prema izveštajima američkih medija i policije, Hanikat je navodno pucao na pripadnike policije, pa se zatvorio u kući u Šerman Ouksu, a onda je policija uzvratila vatru.

„Specijalna jedinica je upala u objekat i pronašla telo muškarca bez znakova života. Hitna pomoć je konstatovala smrt po dolasku na teren“, navodi se u saopštenju LAPD.

Ovaj 28-godišnji košarkaš prošle sezone je bio saigrač u ruskom Himkiju sa srpskim reprezentativcem Stefanom Markovićem i Čarlsom Dženkinsom.

Karijeru je počeo na poznatom koledžu UCLA, a 2011. draftovan je od NBA ligaša Sakramenta kao 35. pik, igrao je za Kingse dve godine, a potom i za izraelski Ironi, turski Efes i u dva mandata za Himki.

A former NBA player, reported to be Tyler Honeycutt, was killed in a shootout with cops in Sherman Oaks, California after barricading himself in an apartment. I'll have the story throughout the morning on @1010WINS. #1010WINS,

— Mitch Lebe (@TheMitcher) July 7, 2018