Kao na filmu: Američki specijalci skakali na narko-podmornicu u pokretu (video)

Specijalci američke Obalske straže presreli su podmornicu koja je prevozila drogu, a grupa komandosa je čak uspela da se ukrca na nju dok je bila u pokretu.

Zaplenjivanje podmornica narko-kartela, koje prevoze drogu do američke obale nije nimalo lak posao, a mnoge od njih uspevaju da izbegnu patrole Obalske straže.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I

— U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019