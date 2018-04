Ko je zapravo Donald Tramp?

Donald Tramp je čovek koji radi ono što i govori, koji rukovodi zemljom kao biznisom i opredeljen je da gradi nove odnose orijentisane u budućnost, rekli su danas u Beogradu glavni Trampov strateg u predizbornoj kampanji Kori Levandovski i bivši zamenik pomoćnika SAD Džordž Gigikos.

Oni su govorili na panelu „Razumeti Ameriku današnjice“, koji su organizovali TGI i NVO Ist Vest Bridž, na čijem je čelu Jovan Kovačić koji je bio i moderator diskusije.

„Narodu je bilo dosta političkog establišmenta, narod je bio umoran da ga neko koristi i sada ima lidera koji ispunjava ono što je obećao u kampanji i to uz mnogo manje sredstava nego što je to ranije bio slučaj“, rekao je Levandovski.

On kaže i da se tokom predizborne kampanje pokazalo da ljudi ne žele novog Obamu, ne žele da Amerika bude svetski policajac.

„Ljudi su tokom kampanje stajali u redovima da bi čuli Trampa šta govori. Oni koji nisu glasali ranije sada su izašli i glasali za Trampa“, kaže on.

Prema rečima Levandovskog, Amerikance zanima da idu svaki dan na posao, da budu bezbedni, da mogu da brinu o porodici i onaj ko može da obezbedi te jednostavne stvari, taj je uspešan.

Gigikos ističe da je Tramp isti čovek već 30 godina. I on ističe da je zemlja bila umorna od političara koji su stalno govorili isto i da je bila potrebna promena.

„Tramp je promešao stvari i ostavio veoma jak utisak na Amerikance kakav do tada nisam video. Tramp radi ono što je govorio u kampanji i niko ne treba danas da bude šokiran time“, kaže Gigikos.

I Gigikos govori o tome kako su ljudi u ogromnom broju tokom kampanje dolazili da čuju Trampa, dok Levandovski navodi da su punili arene širom zemlje dok Hilari Klinton nije mogla da napuni ni studemtski kafić.

Objašnjavajući kakav je američki predsednik, Gigikos posebno ističe da je on najvredniji čovek kojeg poznaje, da se tokom kamapanje nikada nije žalio.

„On je čovek koji nikada ne staje i uvek daje 110 odsto sebe. Ta radna etika i upornost čoveka koji je krenuo u pobedu je ojačala i nas utimu iako nas je bilo petnaestak, dok je Hilari iza sebe imala tim od 900 ljudi. Kampanja je vođena kao uspešan biznis, sa manje ljudi postizali smo bolje rezultate i to je bila revolucija u kampanji“, rekao je Gigikos.

Danas, kažu oni, prva dama Melanija Tramp ima četiri zaposlena dok je Mišel Obama imala 19, ali je to ne sprečava da bude pođednako efikasna.

On priznaje da je Tramp umeo da bude neugodan kao šef, da je vrlo direktno i nedvosmisleno saopštavao čime nije zadovoljan, ali da je bio u pravu.

Predsednik SAD, međutim, kaže, ima i meku stranu, koju menjstrim mediji, koji su mu veoma nenaklonjeni, ne vide.

Tramp je poznat između ostalog i po tome što je tokom kampanje a zatim i kada je stupio na dužnost, veoma često koristio Tviter, a Levandovski ističe da je to bio njegov način da odgovori na lažne vesti.

„U tri najveće TV mreže 93 odsto pokrivanja su bila negativna ili neutralna, ali ljudi ipak nisu verovali lažnim vestima“, kaže on i dodaje da je tim morao da vodi borbu unutar Republikanske stranke, protiv demokrata ali i mejnstrim medija.

„I pobedili smo“, ističe on.

Kao primer lažnih vesti, Levandovski navodi da je novinar Tajma izvestio da je iz Ovalne sobe uklonjena bista Martina Lutera Kinga i izveo zaključak da je Tramp rasista, a zapravo ispred biste su stajali pripadnici tajne policije kao što je to bio slučaj i ranije kod Obame.

„Ali, ta vest je obišla ceo svet, a oni su objavili mali demanti“, dodaje Levandovski.

Na pitanje moderatora koliko je predizbornih obećanja Tramp ispunio i koliko je još toga ostalo, Levandovski ističe da je najvažnije obećanje ono o izgradnji zida prema Meksiku, da je za to potrebna podrška Kongresu u vidu 1,6 milijardi dolara i da se još nije došlo do toga.

Naveo je i da je Tramp prinudio druge zemlje da plaćaju svoj udeo u UN, da su njegove odluke jasne (kao kada je rekao da će se onaj ko uperi rakete na SAD, odnosno Severna Koreja, suočiti sa do tada neviđenim besom), a da sa Putinom sarađuje u Siriji na borbi protiv IS, ne tolerišući, međutim, Bašara al Asada i to što koristi hemijsko oružje.

„Za proteklih 15 meseci…vidi se da smo tek počeli ali mejnstrim mediji bi sve druge hvalili a za Trampovu administraciju kažu da je haotična i promenljiva, a ja verujem da ide u dobrom pravcu“, ocenjuje Levandovski.

I Gigikos ističe da je štampa Trampu veoma nenaklonjena, ali da Tramp želi da sam uspostavlja kontakte, pa i u inostranstvu, da mu ne trebaju brifinzi već želi sam da vidi da li sa nekim može da sarađuje ili ne.

Levandovski se osvrnuo i na smenu Reksa Tilersona, rekavši da državni sekretar mora imati istu viziju o ključnim pitanjima kao i predsednik, a to nije bio slučaj.

„Tramp vodi lične pregovore u ime Amerike i tamo gde je bio neuspeh želi da povede u drugom smeru, ne želi da dogme upravljaju njime“, rekao je on, ilustrujući to primerom kada je Tramp odbio da posluša Stejt department i razgovarao telefonom sa predsednikom Tajvana posle izbora.

„To je u Stejt departmentu ono što zovemo “dip stejt“. Ljudi koji veruju da oni upravljaju vladom a Tramp tome staje na put i to je dobrodošla promena“, smatra njegov stgrateg.

Kada je reč o odnosu SAD i EU, Levandovski ističe da Amerika ceni svoje veze sa EU, ali kaže: „Nas su koristili i to ne možemo da dozvolimo.“

Mora da postoji bolji odnos zasnovan na ravnopravnosti, kaže on, dodajući da Trampova deviza „Amerika na prvom mestu“ ne znači i „samo Amerika“.

Panel su pratili predstavnici biznis sektora, pored ostalih Toplica Spasojević, Vladimir Čupić, članovi SAM, nevladnog sektora, pojedinih opozicionih stranaka, kao što su Dragan Šutanovac, Saša Janković.

U publici je bio i diplomata, ali među njima nije bilo američkog ambasadora Kajla Skota.

