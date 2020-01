Kujundžiću ne pada na pamet da podnese ostavku

ZAGREB – Ministar zdravlja, Milan Kujundžić, čije obezbeđenje je napalo novinarku Slobodne Dalmacije, Andreu Tepić, izjavio je da mu ne pada na pamet da podnese ostavku zbog pogrešno ispunjene imovinske kartice i incidenta koji se dogodio ispred njegove kuće, nedaleko od Imotskog.

„Ostavka mi ne pada napamet. Celi život sam radio časno i pošteno. Ako se igde pokaže da je jedna reč pogrešno izgovorena, ostavka je najmanji problem. Ja imam gde da se vratimi“, rekao je Kujundžić novinarima na vanrednoj konferenciji za novinare u Ministarstvu zdravlja.

Kujundžić se novinarima obratio nakon što je obelodanjen napad na Tepićevu, gde je tvrdio da napadači na novinarku Slobodne Dalmacije nisu njegovi rođaci.

Ministar, koji se već neko vreme u hrvatskoj javnosti nalazi u centru skandala bog njegove imovinske kartice i nakon što je obelodanjen napad na novinarku, novinarima kaže da sve to na određeni način doživljava kao atmosferu linča, ali da je on kao političar spreman na to.

A što se tiče, kako je kazao, neistina izrečenih na račun njegove žene i njene firme, najavio je da će tražiti pravnu zaštitu.

(Tanjug)