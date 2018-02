Ma kakva Angela: ove dve žene prodrmaće Nemačku

Anegret Kramp Karenbauer, premijerka pokrajine Zarland, u ponedeljak će po svoj prilici biti izabrana za generalnu sekretarku CDU. Andrea Nales, šefica poslaničke grupe SPD-a u Bundestagu, ima najveće šanse da bude izabrana za predsednicu te stranke.

Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja, više od dve trećine Nemaca smatra da je vreme kancelarke Angele Merkel prošlo, ali gotovo isti broj ljudi takođe veruje da je ona dobra kancelarka. Nešto više od polovine ispitanika očekuje da će se aktuelna šefica vlade s tog položaja povući pre kraja mandata 2021. godine, ali pitanje je šta je njen plan i da li čeka pravi trenutak za povlačenje.

Međutim, u poslednje vreme sve više se govori o tome da bi dve dame, jedna iz Hrišćansko-demokratske unije, a druga iz redova socijaldemokrata, mogle da prodrmaju nemačku političku scenu kojom Angela Merkel suvereno vlada više od deset godina.

„Naslednica“ Merkelove

Naime, premijerka pokrajine Zarland Anegret Kramp Karenbauer u ponedeljak će po svoj prilici biti izabrana za generalnu sekretarku Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Njeno imenovanje na tu funkciju objavila je sama Angela Merkel, a nemački mediji spekulišu da je tim potezom kancelarka praktično imenovala svoju naslednicu.

Nenad Radičević, politički analitičar i dopisnik lista „Politika“ iz Nemačke, ocenjuje da je, sudeći prema naznakama koje su stizale iz okruženja kancelarke, Merkelova shvatila da je njena karijera na neki način na zalasku, ali da po svaku cenu želi da uspostavi svojevrsnog naslednika.

„Cilj Angele Merkel nije samo da CDU ostane na vlasti, već i da na neki način sačuva zaostavštinu svoje politike. Merkelova je za nešto više od dvanaest godina na čelu CDU uspela da tu stranku koja je bila više ’desno‘ orijentisana pozicionira na centru i otvori je za mnogo šire biračko telo, te da za nju ne glasaju samo sredovečni muškarci, već i žene i mladi ljudi. Anegret Kramp Karenbauer je na neki način kancelarkin izbor za ’naslednika‘, budući da svi ostali konkurenti nisu bili uspešni, što na ministarskim pozicijama, što u svojim pokrajinama gde su bili premijeri ili su vodili CDU“, kaže Radičević.

Karenbauerova je sedam godina bila na čelu pokrajine Zarland i sada treba da pređe u saveznu politiku.

„Ona se istakla kao uspešna političarka, ali i kao neko ko po karakteru prilično liči na Angelu Merkel — po toj relativnoj mirnoći u političkom izražavanju i vođenju politike, ali i po liberalnijem stavu u odnosu na najkonzervativnije krilo same stranke. Sa druge strane ona je rimokatolkinja, majka troje dece i ima taj akcenat na porodičnim vrednostima na čemu insistira i konzervativno krilo CDU, tako da bi mogla da pomiri ta dva pola vodeće nemačke partije. Čak je izjavila da je spremna da se suprotstavi i samoj Angeli Merkel ako je to za dobrobit stranke. Čini mi se da je ona očekivana naslednica Angele Merkel, ali do tada ima još vremena, budući da ne znamo kakva će biti sudbina koalicionog sporazuma o formiranju Vlade Nemačke“, napominje Radičević.

Na pitanje da li će Karenbauerova zaista biti samostalna i voditi CDU bez sugestija i uticaja Angele Merkel, Radičević kaže da u Nemačkoj odlazak sa čela stranke uglavnom znači odlazak na neku drugu funkciju ili u političku penziju.

U tom smislu, uprkos prilično bliskom odnosu sa Merkelovom, buduća generalna sekretarka CDU želi da pokaže da je nezavisna od kancelarkine politike, kako bi dobila široku podršku delegata unutar same partije.

Andrea Nales — nada za oporavak socijaldemokrata

Iznenadna ostavka Martina Šulca na mesto predsednika Socijaldemokratske partije otvorila je prostor za veći uticaj još jedne žene na nemačku politiku.

Kako sada stvari stoje, Andrea Nales, šefica poslaničke grupe SPD-a u Bundestagu, ima najveće šanse da bude izabrana za predsednicu te partije na narednom kongresu 22. aprila.

Ne samo da bi ona bila prva žena na čelu te partije, koja baštini tradiciju dugu 150 godina, već se očekuje da bi njen izbor u velikoj meri pomogao popravljanju posrnulog rejtinga te tradicionalno jake i velike nemačke partije.

Prema rečima Nenada Radičevića, Andrea Nales je neko ko suštinski liči na Socijaldemokratsku partiju od pre nekoliko decenija.

„Ona je bila šefica levog krila SPD-a i svojevremeno vođa podmlatka te partije. Takođe, ona je neko ko potiče iz radničke porodice, ali je visoko obrazovana i u više navrata je pokazala da zna da komunicira sa običnim narodom. Ona je i govornik koji bukvalno ume da ’raspali‘ mase i u tom smislu ima predispozicije da pokrene stvari nabolje u SPD-u. Međutim, činjenica da zagovara ulazak u ’veliku koaliciju‘ sa demohrišćanima malo urušava njen rejting, budući da u dobrom delu SPD postoji osećaj da to nije dobro za tu partiju“, primećuje Radičević.

Kako kaže, Nalesovoj ne ide u prilog to što deo socijaldemokrata veruje da je Angela Merkel uspela da SPD, koji je sa njom činio Vladu, učini nevidljivom partijom, i da su oni služili samo za izglasavanje odluka koje je ona donosila, a da pri tome nisu uspeli da se izbore za interese svojih birača.

„U tom smislu sudbina Andree Nales je neizvesna, ali ona ima popriličnu šansu da SPD vrati u vremena stare popularnosti i vremena ranije politike te stranke, a ne ove aktuelne za koju se ocenjuje da je podlegla trulim kompromisima sa krupnim kapitalom, a zapostavila interese radničke klase i običnih građana”, objašnjava naš sagovornik.

Sasvim je moguće, dodaje Radičević, da će nakon dominacije Angele Merkel na nemačkoj političkoj sceni, i Andrea Nales i Anegret Kramp Karenbauer imati svoju priliku da ostave trag u nemačkoj politici.

„Kada je Angela Merkel došla na čelo Vlade malo ko je u njoj video nekoga ko će postati najmoćnija žena Evrope i ko će Vladu Nemačke voditi u tri mandata. Merkelova je stvorila jedan specifičan stil vladanja koji je skoro pa naučnički precizan. Još kao ministarka ona se striktno držala svojih pravila, između ostalog i toga da zahteva ekstremnu lojalnost svojih saradnika. Međutim, iako je ona do sada uspevala da nekako žonglira u politici Nemačke, ne treba zaboraviti da dve trećine poslanika u Bundestagu čine muškarci i da su oni i dalje brojčano dominantniji. Nalesova i Karenbauerova svakako uspevaju da se probiju u sam vrh nemačke politike, ali je teško prognozirati koliko će na tim pozicijama trajati“, zaključuje Radičević za Sputnjik.