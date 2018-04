Napad od 50 minuta: Tramp izdao naređenje, Sirija se brani (foto, video)

Sjedinjene Drzave, zajedno sa Francuskom i Velikim Britanijom započele su vojnu operaciju protiv Sirije.

Američki predsednik Donald Tramp naredio napade na Siriju, Odmah zatim, počela zajednička akcija SAD, Velike Britanije i Francuske.

Call to prayer in Damascus ringing out as Syrian air defences targeted incoming US-led strikes. pic.twitter.com/6UK2QZghHR

„Naredio sam oružanim snagama SAD da počnu precizne napade na mete povezane sa arsenalom hemijskog naoružanja sirijskog diktatora Bašara el Asada“, rekao je Tramp.

President Trump: "To Iran and to Russia I ask, what kind of a nation wants to be associated with a mass murder of men, women, and children?" pic.twitter.com/k0r5xblqOZ

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018