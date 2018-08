Odgovor Turske na američke sankcije: Zbogom „Ajfon“!

Turska je objavila bojkot elektronskih proizvoda iz SAD kao odgovor na američke sankcije, izjavio je predsednik zemlje Redžep Tajip Erdogan.

„Napada se turska ekonomija. Ranije su ovakve stvari rađene tajno, dok sada na nas idu otvoreno. Možemo da uradimo dve stvari: ekonomski i politički. Sa ekonomske strane, mi preduzimamo mere, naše Ministarstvo finansija radi dan i noć. Osim toga, mi ćemo objaviti bojkot elektronskih proizvoda iz SAD. Oni imaju ’Ajfon‘, ali sa druge strane postoji ’Samsung‘. Mi u zemlji imamo lokalne marke telefona ’Venüs Vestel‘, njih ćemo koristiti“, izjavio je Erdogan u Ankari.

Prema rečima Erdogana, država može sama da proizvodi sve što joj je potrebno.

„Umesto da naručujemo za novac nešto iz inostranstva, mi ćemo to praviti još bolje i sami im nuditi. Naš narod je sposoban za to. Kada smo tražili od SAD dronove, šta su nam odgovorili? ’Kongres ne dozvoljava‘. To je sreća u nesreći. Sada ih sami proizvodimo, bez problema. I proizvodimo ih toliko, koliko nam je potrebno“, dodao je turski lider.

Turska lira je poslednjih meseci više puta imala istorijske padove u odnosu na evro i dolar. Od početka godine ona je pala za 40 odsto u odnosu na ove dve svetske valute. Ako je početkom godine za dolar davano oko 3,75 lira, sinoć je prešao 7 lira. Kriza je eskalirala u petak, kada je predsednik SAD Donald Tramp naložio da se udvostruče carine na aluminijum i čelik iz Turske — do 20, odnosno 50 odsto.

(Sputnjik)