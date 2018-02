Razlog ledenog talasa u Evropi uznemirio naučnike: „Nije dobro“

Ledeni talas koji je okovao Evropu i u britanskim medijima dobio naziv „Zver sa istoka“ naučnici objašnjavaju porastom temperature u rasponu do 30 stepeni na Severnom polu, što je više od zimskog proseka za ovo područje.

Uzrok ledenog talasa je „upad toplog vazduha“ koji donosi veliku vlagu na Severnom polu. Naučnici ističu da se ovo i ranije događalo, ali nikada učestalo i intenzivno kao u poslednje četiri godine.

Promena klime na Severnom polu izazvala je pomeranje hladnog arktičkog vazduha ka Evropi, a to bi lako mogao biti i ljudski faktor, odnosno sve češća posledica naglih klimatskih promena.

Meteorološka stanica Kejp Moris Džesup na krajnjem severu Grenlanda zabeležila je rekordan 61 sat temperature iznad proseka za ovo geografsko područje samo od početka 2018. godine, a koje se povezuju sa otopljavanjem u zimskom mraku Arktika.

The North Pole is warmer than much of Europe right now. pic.twitter.com/7hWpF0EysY

— Robert Rohde (@rarohde) February 26, 2018