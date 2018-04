Šta krije najveća vojna tajna Rusije od koje strepi Zapad

Tajne mape ruske teritorije, u čiji posed su strane obaveštajne službe pokušale da dođu, predstavljaju jednu od najvećih vojnih tajni, budući da se u njima nalazi kompletna informacija o reljefu i objektima, što bi protivniku omogućilo da utvrdi tačnu lokaciju svih ciljeva koji bi bili predmet eventualnog vazdušnog napada, smatraju analitičari.

Naime, pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) presekli su pokušaj da se tajne vojne mape predaju stranim strukturama i tom prilikom uhapsile četiri osobe — tri državljana Rusije i jednog Ukrajinca. Ruska služba nije saopštila gde su tačno radile te osobe, kao i kojim obaveštajnim službama su nameravali da predaju te dokumente.

Paralelno sa hapšenjem ovih ljudi, u mestima prebivanja trojice državljana Rusije i državljanina Ukrajine, u Jekaterinburgu, Simferopolju i Omsku, izvršen je pretres tokom kojeg su zaplenjene elektronske i papirne kopije tajnih topografskih mapa Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

Postavlja se pitanje kako to da su geografske mape i dalje toliko aktuelne, iako živimo u eri dži-pi-esa i satelitskog sistema za navođenje Glonas. Direktor analitičkog Centra veterana državne bezbednosti Sergej Krivošejev tvrdi da su te mape važne, jer ni dži-pi-es, baš kao ni sistem Glonas, ne može toliko precizno da pokaže reljef teritorije.

U kartama, kako objašnjava, stoji sva informacija i upravo su tamo ukazani svi detalji terena, što i predstavlja najveću tajnu. Pored terena, navodi, u tim kartama su ucrtane i sve zgrade, svi objekti, bilo da se radi o nuklearnim elektranama ili bunkerima, što bi protivniku dalo tačnu informaciju o tome šta je potrebno gađati.

Krivošejev tvrdi i da tajne vojne mape upravo iz tog razloga predstavljaju izuzetno važan domen operative ruskog FSB-a, te da je reč o najvažnijoj sferi zaštite državnih tajni. „Interes za ove dokumente je oduvek postojao, pre svega od strane NATO-a, a FSB je uvek uspevao to da preseče“, dodaje.

Budući da ruske službe nisu pokrenule krivični postupak protiv ovih ljudi, ekspert za krizne situacije i veteran ruske obaveštajne službe Lav Koroljkov objašnjava da je nivo tajnosti ovih mapa bio prilično nizak, te se ipak radi o preventivnim merama.

„Ne bih rekao da se radi o nekom posebnom slučaju, strane obaveštajne službe stalno nastoje da dođu do podataka ovog tipa. Ono što je interesantno, jeste to što su Jekaterinburg i cela Sverdlovska oblast prepuni različitih vojnih objekata, a tu je i vojni kombinat u Nižnjem Tagilu i ’Uralvagonzavod‘, dok manjih proizvodnih pogona ima na pretek. Upravo zato je ovaj deo Rusije oduvek privlačio pažnju obaveštajaca, najpre onih sa Zapada“, ukazao je on

Ural, generalno, dodaje Koroljkov, jeste region od posebne važnosti iz perspektive državnih vojnih tajni, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je baš u okolini Jekaterinburga konzulat SAD radio na otvaranju brojnih nevladinih organizacija i različitih fondova — uglavnom su te institucije podržavale opoziciju.

„Možete pretpostaviti zašto je uprava FSB-a posebno u ovoj oblasti oduvek imala pune ruke posla“, zaključuje.

(Sputnjik)