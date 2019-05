Tornado sravnio hotel u Oklahomi, žrtve se još uvek izvlače iz ruševina (video)

Tornado koji je noćas pogodio grad El Reno u Oklahomi sravnio je hotel, a strahuje se da ima više žrtava.

Spasioci su na licu mesta i nastoje da dođu do zatrpanih ljudi, prenosi Dejli Star.

U gradu je više kuća i poslovnih objekata oštećeno.

Agencija AP prenosi da je dvospratni hotel uništen u tornadu i da, zasad, nema izveštaja o eventualnim žrtvama.

I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk

— Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) May 26, 2019