Ukrajina: Uz kauciju pušten osumnjičeni za obaranje avion

KIJEV – Ukrajinski sud danas je uz kauciju pustio muškarca osumnjičenog za učešće u napadu na let MH17 Malezija Erlajnsa nad istočnom Ukrajinom 2014. godine, u kojem je poginulo 298 ljudi.

Sudija je rekao da bi Volodimir Cemah, koga je bezbednosna služba Ukrajine identifikovala kao bivšeg komandanta pro-ruskih snaga na istoku Ukrajine, trebalo da bude pušten iz pritvora odmah, do nastavka istrage, prenosi Rojters.

Avion kompanije Malezija Erlajns let 17 (MH17) bio je redovni putnički let iz Amsterdama do Kuala Lumpura, koji je oboren 17. jula 2014. dok je leteo iznad istočne Ukrajine.

Poginulo je svih 283 putnika i 15 članova posade.

