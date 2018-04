Već se broje milijarde: Ko je najviše zaradio od napada na Siriju

Amerikanci ovim napadima razvijaju vojnu industriju. Ako nemate poligon da isprobavate oružje, da trošite stara sredstva, da isprobavate nova, ne možete ići napred. Oni iz ovoga profitiraju višestruko. To se meri milijardama dolara, ocenjuje Boriša Mandić, predsednik Udruženja nadzvučnih pilota.

Šta znače precizni napadi na mete povezane sa arsenalom hemijskog naoružanja? Da li oni znaju tačno gde se nalazi hemijsko naoružanje?

— Nigde još decidno nije jasno i glasno rečeno da li Sirija poseduje hemijsko oružje, gde su fabrike tog oružja, ko proizvodi to oružje i šta se s njim radi. Ne zaboravite rizik od slučajne ili nenamerne greške koja može da razvije veliku krizu, veliki problem. Kada ovo govorim, mislim na ljude koji upotrebljavaju visokosofisticirano oružje, krstareće rakete. Dovoljno je samo da programer pogreši koordinate, da se pogodi neki drugi cilj koji je vrlo osetljiv — i eto velikog problema. Ne zaboravite da je bombardovanje kineske ambasade u Beogradu bilo po tom modelu. Taj vojni aspekt ima samo jedan cilj — da se pokazuju mišići, da se isprobava novo oružje, da se prazne stare zalihe oružja. U širem smislu, ako je ruska vojska stavljena u stanje pripravnosti, ako je Kina pokrenula svoju flotu, ako imate uključenje Američke, Engleske, Francuske, to može da izazove sukob velikih razmera, da ne kažem nešto što liči na treći svetski rat. Nadam se da do toga neće doći. Ovde se radi po već viđenom modelu — Irak, Jugoslavija, Sirija, Libija.

Šta možemo da kažemo o tome što Nemačka nije podržala celu akciju?

— To je posebna tajna. Čuli smo od Angele Merkel da podržava tu akciju u smislu sankcija, kažnjavanja, znači da postoji zrnce razuma. Vojni aspekti podrazumevaju jasna savezništva, ali trenutno na Bliskom istoku nemate jasno podeljena savezništva, osim Amerike, Britanije i Francuske, ali i to je klimavo. Jedna jaka Nemačka je očito odsustvom reakcije izašla iz savezništava i naravno da se neće priključiti. S druge strane, tu je Turska, za koju se ne zna kome je saveznik, Iran, ne zna se kome je saveznik a kome nije. Rusija može da računa na delimično savezništvo Irana i Turske. Znači, postoji konglomerat na jednom užem prostoru koji može da se prelije na regionalni nivo, a samim tim i na svetski. Vojni aspekt je broj jedan. Politika, diplomatija, interesi su takve bizarnosti.

Koliko ovo košta Ameriku i koliko profitiraju oni koji prave rakete?

— Ako je u pitanju američki nacionalni interes, Amerikanci imaju svoj model, a to je da svi ti sukobi, pre svega, budu što dalje od Amerike. Drugo, da se podele dobri i loši momci i izaberu vođu. Sad je to Asad, koga moraju da svrgnu. Treće, oni usavršavaju oružje, tako razvijaju vojnu industriju. Znate koliko je samo njima bruto nacionalnog dohotka vojna industrija. Ako nemate poligon da isprobavate, da trošite stara sredstva, da isprobavate nova, ne možete ići napred. Oni iz ovoga profitiraju višestruko. To se meri milijardama dolara.

