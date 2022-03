Hoću muža (video)

Originalni naslov: Hochu zamuzh

Početak prikazivanja filma: 24.03.2022

Dužina trajanja filma: 110 min

Država/Godina: RUS/2021

Žanr: romantični/ljubavni

Glumci: Miloš Biković, Kristina Asmus, Marina Aleksandrova, Sergei Gilev, Yuliya Aug

Režiser: Sonya Karpunina

Distributer: ART VISTA d.o.o.

Sinopsis

Za novinarku Ljubu sve u njenom životu odvija se po planu: radi kao voditeljka na TV i ima uspešnog i bogatog verenika Roberta. Ali…

O filmu

Za novinarku Ljubu sve u njenom životu odvija se po planu: radi kao voditeljka na TV i ima uspešnog i bogatog verenika Roberta. Ali taj plan odlazi dođavola kad Ljubin mobilni prestane da radi pa ona zatraži da poziv obavi s telefona slučajnog prolaznika. To je Sergej, čiji je život do tada takođe proticao mirno i odmereno. Ovaj susret će pokrenuti seriju događaja koji će u potpunosti promeniti Ljubin i Sergejev život, a i njih same.

Oficijelni sajt

IMDb

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.