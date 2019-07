Ibica (video)

Originalni naslov: Ibiza

Početak prikazivanja filma: 18.07.2019

Dužina trajanja filma: 87 min

Država/Godina: FRA/2019

Žanr: komedija

Glumci: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Leopold Buchsbaum, Pili Groyne, Joey Starr

Režiser: Arnaud Lemort

Distributer: FAME Solutions

Sinopsis

Filip, koji je navikao na mirno more na severu Francuske, ne zna šta ga je snašlo kada odu u Ibicu.

O filmu

Filip i Kerol, dve razvedene osobe, koje su se upravo upoznale. Filip, koji je zaljubljen do ušiju, je spreman da učini bilo šta kako bi proveo vreme sa Kerol, čak iako to znači da mora da povede njena dva tinejdžera na letovanje sa njima. On pravi dogovor sa najstarijim sinom – ako on diplomira, može da izabere destinaciju za njihov godišnji odmor.

