Ona mi je sve (video)

Originalni naslov: Mon Inconnue

Početak prikazivanja filma: 19.09.2019

Dužina trajanja filma: 117 min

Država/Godina: BEL, FRA/2019

Žanr: komedija, drama, romantični/ljubavni

Glumci: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

Režiser: Hugo Gélin

Distributer: DEXIN FILM

Sinopsis

Očaravajuća uzbudljiva ljubavna avantura francuskog pisca i reditelja Huga Gelina.

O filmu

Kada je Rafael prvi put sreo Oliviju u srednjoj školi, to je bila ljubav na prvi pogled. Nakon 10 godina srećnog braka i uspešne karijere kao pisca bestselera, Rafael ima sve – ili bar tako misli. Posle žučne svađe između para, Rafael se budi u paralelnom životu kao nastavnik u srednjoj školi, neoženjen, igrajući ping pong i provodeći previše vremena sa svojim najboljim prijateljem iz detinjstva. Shvativši da je Olivija bila njegovo sve, on mora da ide dalje kako bi povratio ljubav svog života – koja u ovom novom svetu nema apsolutno nikakvu predstavu ko je on.

