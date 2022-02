Otkriveni novi detalji o seriji „Gospodar prstenova: Prstenovi moći“ (video)

Serija „Prstenovi moći“ neće prikazivati seks i nasilje na nivou „Igre prestola“ već će biti priča o „bratstvu“ i „prijateljstvu“ navode kreatori.

Smeštena u vreme Drugog doba Srednje zemlje, serija će istraživati priče koje se kriju „duboko u patuljastim rudnicima Maglovitih planina, u vilenjačkom kraljevstvu Lindona i u ljudskom ostrvu Numenor, koje je slučno Atlantidi“.

Otkriveno je da će se pojaviti originalni likovi iz trilogije „Gospodar prstenova“ kao što su Galadriela i Elrond. Morfid Klark će preuzeti ulogu mlade Galadrijele, koja je opisana kao ratnica „ljuta i drska koliko je i pametna“, dok će Elronda tumačiti Robert Aramajo, najpoznatiji po ulozi mladog Neda Starka iz „Igre prestola“.

Serija će takođe sadržati potpuno nove likove i zaplete. Jedna od novih priča tiče se „zabranjene” romantične veze između ljudske seoske isceliteljke koju igra Nazanin Boniadi i vilenjaka Arondija.

Umesto hobita, u seriji će biti predstavljeni njihovi preci – harfuti – sa ser Lenijem Henrijem koji portretiše starešinu harfuta.

Gledaoci će takođe moći da vide patuljasti grad Kazad-dum unutar Maglovitih planina gde će novostvoreni lik – patuljasta princeza Disa, koju igra Sofija Nomvete, „dati širu sliku o tome ko sve živi u Srednjoj zemnji” navodi Vaniti fer.

Bronwyn (played by Nazanin Boniadi) with her forbidden love, Arondir (Ismael Cruz Córdova), in the village of Tirharad. (Via @VanityFair) pic.twitter.com/MyKLGqEpxv — The Rings Of Power (@TheRingsofPowre) February 11, 2022

Serija će takođe ispričati priču o vilenjačkom kovaču Kerebrimboru, koji brusi svoje veštine sa metalima i magijom i kuje prstenove moći u tandemu sa lordom Sauronom.

Kreatori serije Patrik Mekej i Džej Di Pejn kažu narativ opisuje „kovanje prstanova“ i predstavlja „magiju, ratovanje i mitologiju“ koje moć ovih prstenova prati. Oni su takođe dodali da priča neće imati kontroverzne scene „Igre prestola“, jer je cilj bio da se napravi šou za sve, i za decu, i za odrasle.

„Serija je u tonu Tolkinovih knjiga. Biće scena koje su strašne, intenzivne, čak političke, ali ovo je, pre svega, dirljiva, optimistična priča. Ona se tiče prijateljstva, bratstva i autsajdera koji prevazilaze veliki mrak.”

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.