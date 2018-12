Srećni princ (video)

Originalni naziv: The happy prince

Trajanje (min):105

Godina: 2018.

Zemlja: Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Belgija, Španija

Režiser: Rupert Everett

Uloge: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson

Žanr: drama, istorijski

Na repertoaru od: 20.12.2018.

Sinopsis

U jeftinoj pariskoj hoteskoj sobi Oskar Vajld leži na svojoj samrti razmišljajući o događajima iz prošlosti koji ga transportuju kroz vreme na različita mesta.

O filmu

Da li je on nekada bio najpoznatiji čovek u Londonu? Kako to da ga sad obacuje isto ono društvo koje ga je nekada volelo? Da li on još uvek trči u smeru propasti čak i u poslednjem poglavlju svog života?

Od Diepa, preko Napulja pa sve do Pariza sloboda je neodoljiva i Oskar, skitnica bez dinara, tuda se šunja izbegavajući stare poznanike, ali uživajući simpatije grupe odmetnika kojima priča svoje stare doživljaje – njegova duhovnost nikada nije nestala.

Srećni princ je priča o tamnijoj strani genija koji je živeo i umro zbog ljubavi u poslednjim danima devetnaestog veka.

