Veverica iz „Ledenog doba“, posle 20 godina konačno uhvatila i pojela žir (video)

Svi koji su gledali filmski serijal „Ledeno doba“, vrlo dobro poznaju vevericu Skrata sa sabljastim zubima koja svim silama pokušava da uhvati žir. Na kraju je uspeo da ga pojede, što se vidi u snimku koji je objavio bivši filmski studio „Blu skaj“ ( Blue Sky Studios).

Na Jutjubu se iznenada pojavio video pod nazivom „Kraj“ koji prikazuje vevericu sabljastih zuba, Skrata, kako prilazi žiru. Iako su svi gledaoci franšize Ledeno doba navikli da on stalno, bezuspešno, pokušava da sačuva svoj žir, video pokazuje sasvim drugačiji ishod.

Umesto da pokuša da zakopa žir, Skrat zastaje, razgleda ga i na kraju počinje da ga gricka. Osvrne se par puta oko sebe, ali nastavi da jede dok od žira ne ostane samo kapica.

Kada završi, Skrat na trenutak zuri u kapicu žira i odskakuće pre nego što ekran pocrni.

Tokom 34 godine „Blue Ski Studios“ je radio na animiranim filmovima, uključujući veoma popularnu franšizu Ledeno doba, koja je, po podacima Dedlajna, zaradila 3,2 milijarde dolara na svetskim blagajnama.

Međutim, studio je najavio da će prestati sa radom još u aprilu 2021. godine.

„Silno smo se zabavljali oživljavajući naše filmske junake“, stoji u poruci koju je studio objavio. „Nadamo se da ste uspeli da osetite deo te radosti“.

U opisu videa na Jutjubu stoji da se mali tim umetnika iz „Blu skaj studija“ u poslednjim danima pre zatvaranja okupio da napravi ovaj snimak.

„Ovaj snimak je oproštaj, ispraćaj pod našim uslovima“, navodi se u opisu.

I feel like a proud parent right now. Our boy did it. He finally got his acorn.🥲

