Viking Vik i čarobni mač (video)

Originalni naslov: Vic the Viking and the Magic Sword

Žanr: Crtani

Trajanje: 1h 17min

Režija: Éric Cazes

Scenario: Éric Cazes, Sophie Decroisette

Uloge: Tim Bentinck, Dietmar Bär, Konrad Bösherz …

Sinhronizacija: Uroš Jovičić, Tomas Sarić, Marko Mrđenović, Marko Marković, Jelena Rakočević …

Sinopsis

Vik je sin moćnog Halvara, vikinškog poglavara. Njegov tata ima zlatno srce, ali dela brže nego što misli.

O filmu

Vik je sin moćnog Halvara, vikinškog poglavara. Njegov tata ima zlatno srce, ali dela brže nego što misli, što nažalost stvara probleme čitavom plemenu. Vik možda nema očinsku snagu, ali ima hrabro srce i prilično je lukav. Obe vrline pokazaće se ključnim kada se, zahvaljujući zlokobnom prokletstvu, Vikijeva majka pretvori u zlatni kip. Hrabri momak će okupiti posadu koja kreće u potragu za čarobnim ostrvom. Prema legendi, samo tamo može da poništi čaroliju i vrati majku. Ulog će biti ne samo sudbina voljene majke, već i sudbina celog plemena.

Oficijelni sajt

IMDb

