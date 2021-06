Za smeh i za suze: Najbolji ljubavni filmovi svih vremena (video)

Romantične filmove jednostavno ili volite ili mrzite. Ove ljubavne priče, koje emocije iz stvarnog života prenose na veliko platno, pokazuju da naš život dobija smisao tek kada pronađemo pravu i istinsku srodnu dušu, ali put do toga nije nimalo lak.

Retko koja ljubav i u životu počinje i završava se jednostavno pogledima dvoje preko prostorije, zaljubljivanjem, venčanjem i srećom do kraja života. U filmovima je sve to, naravno, mnogo komplikovanije, nema uvek srećnog kraja, ali suze i smeh publike koja im se uvek vraća dovoljan su dokaz da je prava ljubav nešto za šta se uvek treba boriti ma po koju cenu.

Stručnjaci su sastavili listu 10 najromantičnijih filmova svih vremena, a koji je vaš favorit?

Kazablanka (1942.)

Kazablanka je romantična drama u režiji Majkla Kertiza sa Hamfrijem Bogartom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Radnja se vrti oko Rika, vlasnika restorana, koji ne zna da li bi se osvetio ili pomogao bivšoj ljubavnici Ilzi koja se jednog dana pojavila u njegovom lokalu sa novim ljubavnikom i koja očajnički traži njegovu pomoć…

Praznik u Rimu (1953.)

Romantična komedija koju je režirao Vilijam Vajler. Glavne uloge igraju: Odri Hepbern i Gregori Pek. Princeza En je članica kraljevske porodice neke neodređene zemlje. Na proputovanju je kroz nekoliko evropskih glavnih gradova među kojima je i Rim. Jedne večeri se pobuni zbog svojih iscrpljujućih službenih dužnosti zbog kojih je isplanirana svaka minuta njenog vremena…

Doručak kod Tifanija (1962.)

Američka ljubavna drama sa elementima komedije, snimljena 1961. u režiji Blejka Edvardsa. Hepbernova je za ulogu Holi Golajtli bila u konkurenciji za Oskara za najbolju glavnu glumicu, a film je inače nagrađen ovom nagradom u kategorijama najbolja pesma i najbolja muzika.

Prljavi ples (1982.)

Američki romantični film iz 1987. Autorka scenarija je Elenor Bergstin, a film je režirao Emil Ardolino. Glavne uloge igraju Patrik Svejzi i Dženifer Grej. Film je nagrađen Oskarom za najbolju originalnu pesmu, I’ve Had Time of My Life, koju su otpevali Bil Medli i Dženifer Varnes.

Zgodna žena (1990.)

Film je postao jedan od komercijalno najuspešnijih filmova devedesetih godina, sa zaradom većom od 460.000.000 dolara, a danas je jedan od najuspešnijih iz svog žanra. Džulija Roberts je za svoju izvedbu nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glavnu glumicu, a bila je nominovana za Oskar i BAFTA nagradu. Glavnu mušku ulogu tumačio je Ričard Gir.

Duh (1990.)

Duh je američki film iz 1990. godine koji je režirao Džeri Zaker. Glavne uloge igraju: Patrik Svejzi, Demi Mur i Vupi Goldberg.

Titanik (1997.)

Tema filma je urađena po istinitom događaju. Romantična priča o bogatoj devojci i siromašnom momku koji se susreću i zaljubljuju na „nepotopivom brodu“, dok posada broda žuri da obori dotadašnji rekord u putovanju preko Atlantika

Noting Hil (1999.)

Britanska je romantična komedija iz 1999. godine sa Džulijom Roberts i Hjuom Grantom u glavnim ulogama. Film je nominovan za tri Zlatna globusa: za najbolju komediju, najboljeg glumca (Grant) i najbolju glumicu.

Beležnica (2004.)

Američki ljubavni film iz 2004. Režirao ga je Nik Kasavetes scenario je napisao Jan Sardi prema istoimenom romanu Nikolasa Sparksa. Glavne uloge su tumačili Rajan Gosling i Rejčel Makadams.

Dok nisam srela tebe (2016.)

Američko-britanski je film iz 2016. godine. Režiser filma je Tea Šerok i predstavlja adaptaciju istoimenog romana iz 2012. godine autora Džodžo Mojes. Glavne uloge tumače Emilija Klark, Sem Klaflin, Džena Kolmen, Čarls Dens, i drugi.

