Otvoren „Boljšoj“ festival

Šesti festival ruske klasične muzike „Boljšoj“, na kojem učestvuju mladi muzički talenati iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, svečano je u Drvengradu otvorio idejni tvorac te manifestacije Emir Kusturica istakavši da je divno da postoje mesta do kojih se stiže bez „crvenog tepiha“.

„Mislim da su mnogi koji stižu ovde prvi put iznenađeni da tog crvenog tepiha nema“, rekao je on i našalio se da je za one koji su na crveni tepih navikli, pokušao u Užicu da nabavi sto metara, „ali nije bilo dovoljno materijala“.

Uvek se, kazao je, pita da li bi oni koji su “ovisni od crvenog tepiha”, kada bi znali šta on zapravo znači, išli tim tepihom.

„Jedno znam sigurno, pošto sam i ja šetao tim tepisima, da je mnogo bolje bez njih“, dodao je Kusturica i kao značajno istakao da je u poslednjih šest godina došlo do saradnje u kojoj je grupa entuzijasta sa „Gasprom njeftom“ napravila ovaj festival.

„Ima li igde na svetu mesto skriveno kao što je Mećavnik da se sa klavirom poigrava majstor kao što je Denis Macujev? Nema. Ima li mesta gde su veliki Gasprom i mali Maćavnik uspeli da nađu zajednički jezik? Ja mislim da nema“, rekao je proslavljeni reditelj, uz zahvalnost svima koji su od početka učestvovali u organizovanju „Bošljoj“ festivala.

Član Upravnog odbora „Gasprom njefta“ Aleksandar Dibalj je rekao da je taj festival drugačiji od ostalih ovakvih i sličnh manifestacija po tome što je verovatno jedini festival klasične muzike koji se održava u selu.

„I ne samo to, ovaj festival se održava u jednom svetu koji je u potpunosti osmislio Emir Kusturica“, dodao je on.

Posle obraćanja Kusturice i Dibalja, prisutni su imali priliku da uživaju u vatrometu, nakon čega je Kusturica festival proglasio otvorenim.

U okviru festivala, koji će trajati do 17. jula, mladi muzički talenti iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičiće se za zlatnu, srebrnu i bronzanu matrjošku u dve starosne kategorije – od 13 do 17 godina i od 18 do 25 godina.

O najboljima će odlučiti žiri koji čine predsednik žirija Dražan Kosorić, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i poznati ruski pijanista Jurij Rozum i profesor Zoran Komadina.

Na otvaranju festivala, koji ove godine po prvi put traje četiri dana, nastupio je baletski prvak Konstatin Kostjukov uz pratnju prvaka Jovice Begojeva i solista Miloša Marijana i Tatjane Tatić.

Nakon svečane ceremonije otvaranja festivala, usledio je koncert proslavljenog violiniste Nemanje Radulovića sa njegovim ansamblom „Dabl Sens“.

Sutra, drugog festivalskog dana, gosti večernjeg programa biće američki gitarista Geri Lukas koji će svojim muziciranjem oživeti nemu filmsku komediju „Šahovska groznica“ reditelja Vsevolda Pudovkina iz 1925. godine, kao i sopran Elena Ustaeva, violončelista Dragan Đorđević Suzuki i Veliki orkestar Škole za muzičke talente iz Chuprije.

Treće večeri nastupiće jedan od trenutno najboljih pijanista sveta Denis Macujev koji na „Boljšoj“ festival dolazi pravo sa Svetskog prvenstva u fudbalu na kome je imao titulu ambasadora.

Macujev će izvesti „Koncert za klavir i orkestar br. 2, ce-mol, Op. 18“ Sergeja Rahmanjinova i „Rapsodiju u plavom“ Džordža Geršvina uz Simfonijski orkestar „Boljšoj“ pod dirigentskom palicom maestra Ivana Josipa Skendera.

Na zatvaranju festivala nastupiće violinisti Julijan Rahlin i Roman Simović.

Rahlin će svirati sa sekstetom oformljenim specijalno za festival „Boljšoj“ koji čine Roman Simović, Sara Mekelrejvi, Milena Simović, Boris Andrijanov i Dragan Đorđević.

Posle nastupa u okviru seksteta, Roman Simović, jedan od najboljih violinista svoje generacije i koncertmajstor čuvenog Londonskog simfonijskog orkestra, izvešće „Muzičke ilustracije“ Sviridova i „Koncert za violinu i orkestar u ce-molu“ Johanesa Bramsa.

Na kraju festivala, svi gosti, učesnici i posetioci Mećavnika, moći će da se opuste uz koncert „Vlatko Stefanovski trija“.

Cilj „Boljšoj“ festivala, koji od osnivanja podržava ruska kompanija „Gasprom njeft“, je promocija mladih talenata iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske i Rusije.

(Tanjug)