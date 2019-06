Najbolje disko pesme svih vremena (video)

Disko je rođen sedamdesetih godina u Njujorku, kada je navodno di-džej Dejvid Manusko organizovao nezaboravnu žurku u klubu Loft. To je postao događaj o kome se i danas priča.

Manuskov klub je ubrzo rodio žanr koji je obeležio tu deceniju i koji i dan-danas predstavlja utočište za sve željne urbane zabave iz godine u godinu.

Gotovo da nema žurke na kojoj se ne mogu čuti dobro poznati disko-ritmovi. Portal NME izabrao je 20 najboljih disko-pesama svih vremena.

Koja je vaša omiljena disko pesma?

Donna Summer – I Feel Love

Daft Punk – Get Lucky (feat. Pharrell Williams)

Barry White & Love Unlimited Orchestra – Love’s Theme

KC & the Sunshine Band – Boogie Shoes

The Trammps – Disco Inferno

Grace Jones – Pull up to the Bumper

Candi Staton – Young Hearts Run Free

Kool & the Gang – Ladies Night

Sister Sledge – He’s the Greatest Dancer

Cheryl Lynn – Got to be Real

Kraftwerk – Trans Europe Express

Patrice Rushen – Forget me Nots

Loleatta Holloway – Love Sensation

Evelyn „Champagne“ King – Love Come Down

Sylvester – Over and Over

Funkadelic – One Nation Under a Groove

Teddy Pendergrass – You Can’t Hide from Yourself

The Joubert Singers – Stand on the Word

First Choice – Let No Man Put Asunder

MFSB – Love is the Message