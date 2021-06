Najtužnija jugoslovenska balada: Da li znate šta se krije iza stihova „Bacila je sve niz rijeku“?

Najpoznatija balada rok grupe „Indeksi“ rađena je po istinitim događajima iz života dve velike zvezde sa naših prostora.

Indeksi su jedna od omiljenih grupa, koja je postojala u periodu od 1962. do 2001. godine, kada je preminuo pevač Davorin Popović. Bili su poznati po prelepim baladama koje su mamile suze na oči, a jedna od najpoznatijih je svakako pesma „Bacila je sve niz rijeku“.

Šta se krije iza stihova?

Iza stihova se kriju ljubavni jadi dvojice momaka, Kemala Montena i Davorina Popovića, koji su deo života ostavili u ovoj pesmi. Preneli su svoju tugu u tekst pesme i obeležili naredne generacije, kojima su teški stihovi pomogli da se izbore sa sopstvenom tugom i ljubavnim problemima.

Ideju za pesmu je dao basista benda, Fadil Redžić, koji je bio u Sovjetskom Savezu na turneji sa drugim bendom.

Stihovi „Stajala je usred bašte ko najljepši cvijet/Kao da je dio mašte i muzike te/Slušala je pjesmu moju posljednju što pjevam njoj/Sad joj kažem zbogom draga a bila je život moj“, opisuje Kemalove muke sa devojkom iz Čapljine.

„Bio sam daleko od drage, već sam bio u braku, onda me uhvatila tuga pa sam zasvirao na gitari i odsvirao to. Onda sam dao Kemi i on se zaljubio i to je sročio, a meni se to nije svidelo u prvi mah, taj tekst, usred bašče… ali posle mi je odgovarala, izuzetan tekst“ rekao je svojevremeno Fadil.

Zadatak da napiše tekst, Kemalu je došao u pravom trenutku. Nalazio se usred ljubavne patnje za misterioznom devojkom iz Čapljine.

„Šta ću, zaljubio se… Pođem ja u Čapljinu nju potražiti, odem onim ćirom do tamo. Lutam, gledam hoću li je negde sresti, ništa ne znam, ni gde živi, ma ništa… I idem tako po onoj Čapljini, leto, osamdeset stepeni, i odjednom, na nekom ćošku, stoji ona, bosa, a oko nje – cveće. Prodaje cveće. I meni tako ta slika ostane. Otud ti je ‘stajala je usred bašte ko najljepši cvijet“, ispričao je svojevremeno Kemal.

Misteriozan susret na koncertu u Švedskoj

Teži deo pesme, pripada Davorinu Popović i njegovoj ljubavnoj priči, sa mračnim krajem.

Davorin se u to vreme zabavljao sa jednom devojkom Sarajeva, bila je u pitanju velika ljubav. Davorin je želeo da je oženi, ali ona nije bila spremna. Stvar se zakomplikovala za dvoje mladih kada je devojka zatrudnela. Ona je želela da abortira, ali su se ipak dogovorili da se uzmu.

Taman kada je sve trebalo da ima srećan kraj, devojka je pred samu svadbu odlučila da abortira i potom zauvek nestala iz Davorovog života. Hrvatski mediji su u to vreme brujali o svemu ovome.

Nekoliko godina kasnije, na koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da je vidi u publici zbog čega je sišao sa bine, ali je, nažalost, nije pronašao.

Iskreni stihovi u pesmama Kemala Montena

Celu priču je potvrdio i Kemal Monteno, prilikom jednog intervjua:

„Uvek govorim istinu, sve priče u mojim pesmama su istinite. Koje god pesme da se setite, sve su to prave priče. Na primer, pesma “Bacila je sve niz reku” je istinita priča. Ni ja baš sasvim moja priča, dve su priče spojene u toj pesmi – jedna je mog Davorina Popovića, druga je moja iz mladih, dečačkih dana.“

