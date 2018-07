Megan opet greši, uradila je ono što Kejt nikad nije (foto)

Vojvotkinja od Saseksa polako je počela da usvaja pravila oblačenja i ponašanja kraljevske porodice čija je članica postala 19. maja udajom za princa Harija.

Meghan is spotted crossing her legs AGAIN during a service to mark RAF centenary https://t.co/Fmdpb0kpW8

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 10, 2018