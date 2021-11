„Alternativno meso“ – Pogledajte kako se štampaju 3D odresci (video)

Izraelski startup Redefine Meat u utorak je proširio svoje poslovanje u Evropu, gde se nada da će do kraja sledeće godine doći do mnogo restorana i prvi put poslužiti svoje komade “alternativnog mesa”.

3D odštampana zamena za govedinu predstavljena je u Izraelu, kao i u Nemačkoj, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Mešavina proteina soje i graška, cvekle, nutritivnog kvasca i kokosove masti oponaša biftek poznat kao bavette.

Israeli startup Redefine Meat has rolled out its first whole cuts of alternative meat. The 3D-printed beef substitute was rolled out in Israel, as well as Germany, the Netherlands and the UK https://t.co/hdnGwn0ct2 🥩 pic.twitter.com/W3pzobvYzn

— Reuters (@Reuters) November 17, 2021