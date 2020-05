Baka se golim rukama obračunala sa zmijom! (video)

Zamisao da vam se zmija otrovnica šunja po kući sigurno izaziva jezu, ali ne ovoj indijskoj bakici koja je bukvalno uzela stvar u svoje ruke.

Svako bi se obeznanio kad bi nabasao na kobru. Ova Indijka nije. Kad ju je ugledala, ljutito je zgrabila zmiju za rep, vukla je kroz naselje, a zatim samo bacila na otvoreni prostor i vratila se.

Video je korisnike društvenih medija uzrujao jer jedni smatraju da je ovakav tretman vrlo rizičan, a drugi je kritikuju za surovo postupanje sa reptilom.

Kobra je jedna od najotrovnijih zmija na svetu i u Indiji je vrlo zastupljena.

Grandma that’s not the way to treat a COBRA😳 pic.twitter.com/RkQg8gdBQk

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020