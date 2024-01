Čujete li ovaj zvuk? Naučnici kreirali precizan test koji može otkriti da li gubite sluh (video)

Za najtačnije rezultate, test treba obaviti sa slušalicama

Oko 80 odsto mladih između 13 i 18 godina koriste slušalice oko tri sata dnevno kako bi slušali muziku što može da dovede do oštećenja sluha, te se postavlja pitanje koliko dobro čujemo u odnosu na to koliko imamo godina?

Kako starimo, postaje nam teže da čujemo više frekvencije. Zato je platforma Hearing Health Eargim kreirala test zasnovan na akademskoj studiji koja meri koliko dobro naše uši hvataju visoke zvukove.

Sve što treba da uradite je da pokrenete video i pritisnete pauzu kada više ne čujete zvuk. Frekvencija tona koji korisnici mogu da čuju meri se u hercima (Hz) i koristi se za procenu starosti korisnika koji čuje. Za najtačnije rezultate, test treba obaviti sa slušalicama.

Naše slušno doba treba da bude blisko našem biološkom dobu. Ali nedavna analiza rezultata jedne verzije ovog testa pokazala je da polovina ispitanika (47 odsto) između 16 i 35 godina ima sluh koji je stariji od njihovog biološkog uzrasta. Prosečna razlika u godinama između njihovog sluha i biološke starosti bila je 13 godina.

Prirodni opseg za ljudski sluh je od oko 2.000 do 20.000 Hz. Većina ljudi u početku može čuti zvukove do 20.000 Hz. Oni mlađi od 30 godina bi trebalo da mogu da čuju frekvencije do 16.000 Hz. U uzrastu od 31 do 40 godina, većina nas će moći da čuje do 12.500 Hz. Sluh vremenom opada i u uzrastu od 60 do 70 godina obično možemo čuti do 8000 Hz.

Gubitak sluha je jedan od najvećih faktora rizika za demenciju koji se može promeniti i snažno je povezan sa lošim mentalnim zdravljem i kognitivnim padom, prenosi index.hr.

