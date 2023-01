Lažirala smrt da bi izbegla plaćanje duga

Neki ljudi idu toliko daleko da bi izbegli plaćanje dugova da pojedinici idu i do nekih bizarnih i kranje neobičnih ideja kako da se izvuku iz dugova!Jedna Indonežanka je lažirala svoju smrt , ….i naterala svog sina da postavi fotografije na Fejsbuk kako bi se izvukla iz duga od 268 dolara.

Prema rečima njenog poverioca, Liza Devi Pramita je već tražila produženje kredita jer nije mogla da vrati novac, ali kada je drugi rok bio blizu isteka, sin žene je objavio njenu tragičnu smrt na Fejsbuku, zajedno sa fotografijama. mrtvog tela žene, zajedno sa komadićima pamuka u njenim nozdrvama. Samo stvari nisu bile onakve kakve su izgledale…

Maja Gunavan, žena koja je pozajmila Lizi Devi Pramita 4,2 miliona IDR, poznavala je ženu iz onlajn grupe Arisana čiji su oboje bili članovi. Arisan je popularan sistem lutrije u Indoneziji, gde članovi stavljaju male sume novca svakog meseca, a jedan član dobija ceo iznos za taj određeni mesec. Pošto svi članovi na kraju dobiju mesečni pot, to se smatra vrstom ulaganja.

Gunavan nikada nije lično srela Lizu Devi Pramitu, ali kada ju je ova zamolila za pozajmicu, pitala je neke druge članove grupe arisan o njoj, i niko od njih nije imao ništa loše da kaže o njoj. Tako je na kraju pristala da joj pozajmi 4,2 miliona IDR, pod uslovom da ih Pramita vrati do 20. novembra.

Pramita nije ispunila rok, a kada se suočila sa svojim kreditorom, izjavila je da je imala problema sa dobijanjem novca i zatražila je produženje kredita. Maja je pristala. Zatim, 11. decembra, Maja Gunavan je bila šokirana kada je saznala da je žena navodno umrla.

U početku je Gunvan bila tužna zbog ženine smrti, opraštajući joj nenaplaćeni dug, ali onda je Pramitin sin najavio da će ona biti sahranjena u Aceh Tamiang, koji je bio neobično udaljen od njene kuće. To joj je bilo sumnjivo, pa je odlučila da pažljivije pregleda fotografije na Fejsbuku. Nakon što je guglala fotografije, otkrila je da su one koje ne pokazuju lice žene jednostavno preuzete sa interneta kako bi se inscenirala njena smrt. Nakon što je njenom sinu rekla da su fotografije falsifikovane, on je navodno priznao da je cela stvar bila farsa koju je organizovala njegova majka da bi se izvukao iz obaveze da plati svoje dugove. Nažalost, čak i nakon ovog otkrića, Liza Devi Pramita i dalje nije pronađena, a Maja tek treba da dobije svoj novac nazad.

