Ljudi sa ovom krvnom grupom dokazano su najbolji ljubavnici, ni naučnicima nije jasno zbog čega

Ljudi koji imaju ovu krvnu grupu uživaju u svemu što rade u krevetu i mogu voditi ljubav satima.

Radi se o ljudima s krvnom grupom 0 koji su na glasu kao velikodušni seksualni partneri i zadovoljstvo druge strane izuzetno im je važno. Zbog toga će ponekad i sebi uskratiti zadovoljstvo.

Inače, grupa 0 nije samo najčešća krvna grupa među ljudskom populacijom, već je istorijski dokazano i najstarija – stručnjaci tako ističu da su nosioci te krvne grupe zapravo bili prvi ljudi na svetu.

Kada se vratimo na seksualno zadovoljstvo koje pružaju, može se reći da se taj deo populacije smatra delom koji se odlično snalazi u situacijama gde su potrebni logičko razmišljanje i zaključivanje, ali i da su baš ovi ljudi najambiciozniji, prenosi portal Nature and society magazine.

Zato često žude za moći pa ih ostvarivanje zadatog cilja neće zadovoljiti na duže staze; uvek će biti u trci s vremenom i zadavati sebi sve ambicioznije ciljeve, jer bi im u suprotnom bilo dosadno. A ono što sebi postave će često i ostvariti.

Ljudi s krvnom grupom 0 su po prirodi optimistični, odgovorni i savesni. Ipak, i oni imaju svoje najslabije tačke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad podstakne destruktivno ponašanje. Adrenalin je ono zbog čega se osećaju živima – što su aktivniji, to su puniji pozitivne energije.

Muškarci s krvnim grupama A, B i AB češće ‘zakažu u krevetu’

Naučnici sa Univerziteta Ordu u Turskoj otkrili su ne tako dobre vesti za neke muškarce. Tvrde da od krvne grupe zavini potencija. Po njihovom istraživanju, muškarci s krvnim grupama A, B i AB imaju četiri puta više šanse da ‘zakažu u krevetu’ odnosno da pate od erektivne disfunkcije u nekom periodu svog života, prenosi 24sata.hr.

Istraživači dodaju i da su muškarci sa grupom 0 pravi srećnici jer su kod njih najmanje šanse da će ostaviti ženu razočaranu nakon seksa. Poređenja radi, od muškaraca obuhvaćenih istraživanjem, 42 posto onih koji imaju krvnu grupu A imalo je problema i tek 16 posto njih s grupom 0. Naučnici navode i da im nije jasno na koji način bi krvna grupa mogla uticati na potenciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.