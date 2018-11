Lukavi putnik nadmudrio aviokompaniju i njeno pravilo o ručnom prtljagu (video)

Mnogi putnici koji putuju lou kost irskom aviokompanijom Rajaner ostali su neprijatno iznenađeni odlukom da se ručni prtljag, koji je do 1. novembra bio besplatan, naplaćuje.

Međutim, Li Simino, 30-godišnjak koji često putuje letovima ovog avioprevoznika, pronašao je vrlo kreativan način da ih nadmudri.

Odlučio je da iskoristi jedan svoj stari kaput u koji je sa unutrašnje strane ušio velike džepove u koje je zatim potrpao stvari koje bi inače nosio u ručnom prtljagu. Tako se sa novim-starim kaputom prošlog vikenda zaputio u Belfast.

Svoju priču praćenu videosnimkom objavio na svom Fejsbuk profilu i oduševio mnoge korisnke te društvene mreže, i verovatno mnogim drugim putnicima dao zanimljivu ideju kako da uštede 7 evra, koliko od 1. novembra moraju za ručni prtljag da doplaćuju svi Rajanerovi putnici.

Otkrio je šta mu je bilo potrebno za vikend-izlet i šta je poneo sa sobom: par patika, kratke pamtalone, majicu, prsluk, peškir, bokserice, čarape i kozmetičku torbicu s proizvodima za higijenu. Bez problema je sleteo u Belfast sa svim svojim stvarima u kaputu. Tvrdi da je provere pred ulazak u avion prošao bez ikakvih poteškoća i neugodnosti.

– Samo sam sve svoje stvari stavio na traku za proveru i to je to. Niko me nije ni gledao čudno niti su me išta pitali – objasnio je domišljati putnik koji tvrdi da često odlazi na putovanja pa koristi sve načine da ne troši previše novca.

– Pokazao sam da ipak postoji legalan način da izbegnemo plaćanje ručnog prtljaga, a da opet imamo sa sobom sve što je potrebno za kraće putovanje – rekao je za The Sun ovaj 30-godišnjak.