Naučnici u dilemi: Odakle nam dopiru misteriozni svemirski signali – crna rupa ili vanzemaljci?

Brzi radio-impulsi (fast radio burst – FRB) prvi put su otkriveni 2007. godine, a od tada su registrovani ukupno 18 puta, s time da se samo jedan od tih signala ponavljao nekoliko puta.

Kako prenose mediji u regionu, nakon što je prvi signal otkrio teleskop „Australia’s Parker“, naučnici su analizirali signal koji se ponavlja kako bi pokušali da ustanove odakle on dolazi i šta ga proizvodi.

Impulsi su izrazito jaki iako traju vrlo kratko, između 30 mikrosekundi i 9 milisekundi. Oslobađaju neverovatno veliku količinu energije, ekvivalentnu onoj koju Sunce oslobodi tokom jednog dana. Kao njihov izvor prošle godine je detektovana patuljasta galaksija udaljena više od tri milijarde svetlosnih godina. Naučnici su sada došli do još otkrića o neuobičajenim uslovima u kojima oni nastaju.

„Impulsi su izrazito polariziovani i dolaze iz okoline koja ima izrazito jako magnetno polje. Signale smo detektovali na višoj frekvenciji nego dosada. Kada radio talasi prolaze kroz magnetno polje dolazi do njihove ‘rotacije’, pojave poznate kao Faradajev efekt ili rotacija. Rotacija je jača što je jače magnetno polje, a za ove impulse je najjača ikada izmerena. To nam ukazuje na to da signali dolaze iz dva potencijalna izvora – ili iz blizine masivne crne rupe ili iz moćne nebule, interstelarne izmaglice ili oblaka prepunih vodonika, helijuma i drugih joniziovanih gasova u kojima se rađaju zvezde“, navodi se u studiji koju je objavio časopis Nature.

„Ovo otvara nova pitanja, jer ako je reč o izvoru bliskom crnoj rupi“, kaže Džejson Hesels sa Univerziteta u Amsterdamu, nije jasno kako bi takva crna rupa uopšte mogla da egzistira unutar patuljaste galaksije.

„Što se direktnog izvora tiče, smatramo da je reč o pulsaru, neutronskoj zvezdi koja emituje elektromagnetno zračenje“, kaže je Hesels.

Brzi radio-impulsi dolaze iz vrlo neuobičajenih uslova, gde se smenjuju vrlo jaka i vrlo slaba magnetna polja, što je naučnike nateralo da razmišljaju o blizini crne rupe.

Višal Gajar, naučnik koji radi na projektu SETI (Search for Exstraterrestrial Intelligence) napominje da ne treba odmah isključiti mogućnost da signal dolazi od inteligentnog života iz dubokog svemira.

„Trudimo se da pratimo kako se svojstva impulsa menjaju kroz vreme, kako bismo razaznali koja je hipoteza tačna: Da li je reč o neutronskoj zvezdi pored crne rupe ili neutronskoj zvezdi unutar nebule“, kaže Hesels.