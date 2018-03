Nikada nećemo videti vanzemaljce, evo zašto

Na pitanje da li smo sami u univerzumu naučnici već decenijama pokušavaju da odgovore. Nova studija, međutim, uništila je nadu svih onih koji su verovali da će svojim očima videti vanzemaljce, prenose mediji.

Naučnici tvrde da sve i da nam vanzemaljci, ukoliko postoje, pošalju signal, dok on stigne do nas, više ne bi postojali. Studija kojom se došlo do ovakvog zaključka ispitivala je koliko dugo bi druge civilizacije mogle da žive i oliko daleko od Zemlje bi mogle da se nalaze.

Pretpostavlja se da bi mogli da nastanjuju prostor na Mlečnom putu na udaljanosti 20 do 40 milijardi Zemljinih kugli. Ono što predstavlja poteškoću u njihovo otkrivanju jeste njihov kratak životni vek.

Astronom Frenk Drejk procenio je 1961. godine da bi životni vek civilizacija poput naše mogao da bude između 106 i 12.100 godina i više. Samim tim, malo je verovatno da će civilizacija koja postoji manje od 100.000 godina i dalje postojati u slučaju da primimo njihov signal.

Vođa studije Klaudio Grimaldi iz Švajcarske potvrđuje da u trenutku kada bismo primili signal druge civilizacije, ona više ne bi postojala, piše Independent.

„Signali koji stižu na Zemlju uputile su civilizacije koje su izumrle, dok signali onih civilizacija koje još uvek postoje putuju.“