Pogledajte kako su pčele naučile da otvore flašu soka, šokiraćete se kada vidite snimak

Od konja pa sve do mačaka i pasa, ljudi su vrlo rano shvatili da mogu imati koristi od životinja te su one postale deo društva. S obzirom na to da su već godinama s nama, životinje su počele da poprimaju neke ljudske navike ili pak na drugačiji način pristupaju određenim problemima.

Tako imamo priliku da vidimo pse koji komuniciraju pomoću zvukova koje proizvode mali dugmiči, ali ono što je snimio jedan muškarac u Brazilu potpuno je drugačije od svega.

„Video je snimljen za vreme moje pauze za ručak na poslu. Dobio sam sok od mušterije, ali ubrzo su ga pčele ukrale“, napisao je čovek na jutjub kanalu. I zaista, pčele su naučile kako da otvore flašicu.

Na snimku se vidi kako dve pčele otvaraju poklopac na vrhu flašice, a način na koji to rade je neverovatan. Svaka pčela je s jedne strane te istovremeno okreću čep.

Zaista neverovatno šta su životinje sposobne da nauče…

