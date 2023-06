Test pouzdan 98%: Ono što ste prvo ugledali na ilustraciji, otkriva sve vaše tajne

Psiholozi kažu da je 98% tačan test koji je pred vama! Pogledajte pažljivo ilustraciju u nastavku i recite šta vam je na njoj prvo privuklo pažnju! U analizi ilustracije saznaćete šta simbolizuje vaš izbor!

Jabuka

Simbol života, mudrosti i zdravlja. Predstavlja potpunost, apsolutnost i jedinstvenost. Označava osobu punu života, srećnu u ljubavi, veselog duha. Polovina jabuke ovde za vas nagoveštava kratku, ali strastvenu avanturu!

Leptir

Simbolizuje u vašem životu nešto radosno, novo. Skinućete uskoro sa sebe breme koje vas odavno opterećuje. Osetićete kako ste mladi i bezbrižni, uživaćete u sreći svog postojanja. Čeka vas sreća u ljubavi, uživajte u potpunosti! Leptir se na našim prostorima povezuje sa lepotom i nežnošću i jedan je od najjačih simbola ljubavi. Posebno one mlade, nevine i nesputane. Sam pogled na ovog veselog insekta je dovoljan da shvatimo pozadinu ove asocijacije: njegov let sa cveta na cvet je jasan prikaz veza koje čovek svakodnevno ostvaruje sa svojom okolinom. On je simbol čovekove težnje koja glasi – ostati večno mlad, makar u srcu!

Nož

Govori o tome da je vreme napravite promene u životu. Vreme je da odsečete nešto staro. Nož je simbol ljutnje, agresije i/ili razdvajanja. Treba da nešto „isečete“ odnosno odstranite iz svog života. Možda je u pitanju slabljenje neke veze ili odnosa. Budite odlučni i jasni. Isto tako, nož predstavlja i neku vrstu seksualne tenzije i seksualnog suprotstavljanja.

Gusenica

Govori o vašem strahu i zbunjenosti. Simbolizuje dosta posla, sitnih problema i obaveza. Gusenica predstavlja ovozemaljski život, čaura predstavlja telesnu smrt, leptir koji se oslobađa iz čaure predstavlja oslobođenje. Odbacite oklop i poletite slobodno, prenosi prva.rs.

