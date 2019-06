Kako izaći iz depresije?

Kad zapadnete u stanje depresije, konstantnog neraspoloženja koje je praćeno gubitkom volje za životom – često izazvanog upravo emotivnim neispunjenjem – mislite da izlaza nema.

Ukoliko se to desi osobi iz vaše blizine, osetićete se nemoćno da joj pomognete. Izlaz postoji, ali to je dugotrajan proces. Kao što se do tog stanja dolazilo postepeno, potrebno je i postepeno rešavanje problema.

Da biste pomogli osobi koja se nalazi u tom stanju, potrebno je da se naoružate strpljenjem. Osnovno je da nikada ne dozvolite da ta osoba ostane sama. Pričajte joj stvari koje namaju veze sa njenim stanjem, kao što su npr. događaji koji su se desili vašoj sestri, poznanici ili drugarici. Trudite se da budete duhoviti, ali da ne preterate u povlađivanju, jer tada neće biti efekta. Potrudite se da ta osoba iz vaših priča nasluti koliko lepote i živosti ima u svakom normalnom, uobičajenom životu.

Nakon određenog perioda, pokušajte da tu osobu izvedete među ljude. Kako vreme bude prolazilo, sama će početi da se otvara i da uviđa kako nije sama, i tek tada, u trećem koraku, trenutak je da počnete da razgovarate o pravom razlogu njenog stanja. To mogu biti razne stvari: nedostatak ambicije, neuspeh na poslu i, naravno, neuspeh u ljubavi…

Depresija ume da bude velki problem u životu žene ili muškarca i izuzetno se teško leči. Ukoliko imate pored sebe makar jednu osobu kojoj je stalo do vas, onda se ne morate plašiti, jer će ona učiniti sve da vas iz tog stanja izvuče. Ako ništa, makar ćete videti da postoji neko ko vas voli, pa ćete toj osobi za ljubav promenti način razmišljanja u pozitivnom smeru.