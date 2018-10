Kako sačuvati vezu i pomoći partneru?

Razvod ili raskid danas je nešto uobičajno.

Postoje ipak i osobe koje se bore za očuvanje braka ili veze, jer je ljubav nešto što se ne može osporiti. Mnogima je teško kada vide da njihov partner ima probleme, da je neraspoložen ili sklon samodestrukciji. Iako partner ne traži vašu pomoć, možda mu ipak možete pomoći. Razmislite o sledećim pristupima:

Saosećanje sa partnerom – iako vas partnerova patnja ili problem direktno ne pogađaju, stavite mu do znanja da taj osećaj delite sa njima i da je to i vaš problem na neki način (bez obzira na to da li razumete razlog ) i da želite da ga vidite srećnijeg i zadovoljnijeg.

Neka partner podeli svoje misli sa vama i saslušajte ga – ohrabrite partnere da svoja razmišljanja koja ga tište podeli sa vama. Ukoliko je partner u depresiji ili je povučen, savetuje se da provede više vremena sa prijateljima. Ukoliko su problemi finansijske prirode, naterajte partnera da iznese svoje mišljenje o izlasku iz krize i pokušajte dobronamernim sugestijama da ukažee na moguće greške u planovima, bez direktnog mešanja. Međutim, ukoliko vaš partner ne želi da razgovara o svojim problemima sa vama i dođe do jednostranog ili obostranog nezadvoljstva, ili ako se sve pretvori u svađu – probelem će ostati u pat poziciji i onda je potreban drugačiji pristup.

Razmislite o zajedničkoj terapiji – zajednički odlazak savetniku može pomoći vašem partneru da shvati da mu je potrebna pomoć i da shvati da je vama stalo do njega ili nje. Mnogi parovi odlaze na terapiju sa idejom da pomognu partneru, a onda uvide da oboje moraju da naprave neke promene u vezi.

Samostalan odlazak na terapiju – ukoliko vaš partner odbija da ide sa vama ili sam na terapiju, posavetujte se sa savetnikom kako možete pomoći svom partneru i da li misli da će vaš trud nešto promeniti.

Napomene

Sve navedeno može biti veoma teško i često traje duže nego što smo očekivali ili smo želeli. Neretko se dešava da sav trud bude uzaludan pa otuda i ovoliko rekinutih veza ali i brakova. Možda će ipak sve navedeno pomoći nekom paru da nađe put do veće sreće u vezi.

Ovo su neka zapažanja i saveti psihologa dr Leslie Becker-Phelps iz Nju-Džersija na osnovu njenog dugogodišnjeg iskustava u radu sa ljudima.