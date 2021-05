Nutricionista upozorava: Ova dijeta je RIZIČNA!

Jedan od najpopularnijih načina za skidanje kilograma.

Ketogena ishrana sadrži izrazito nizak nivo ugljenih hidrata, umeren sadržaj proteina, a visok nivo masti. Rezultat ovakvog načina ishrane je manjak masti i očuvanje mišićne mase. Mnogi se odlučuju za nju ne razmišljajući kako ovakav način ishrane utiče na zdravlje.

Nutricionista Danijela Maslovarić iz Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, objasnila je da je takva dijeta zapravo namenjena deci koja imaju farmakorezistentnu epilepsiju, odnosno, ne reaguju na lekove, ali i kod poremećaja i bolesti kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest, leukemija, povišen nivo holesterola, tumor mozga, policistični jajnici. Nutricionistkinja je upozorila da keto dijeta može ozbiljno da ugrozi zdravlje ako se primenjuje bez stručnog nadzora.

„Popularna keto-ishrana koja se može naći na internetu, nije prava, klasična. To je u stvari, modifikovana Atkinsonova dijeta. Slobodan je unos masti i proteina, a ugljenih hidrata skoro da i nema, 10 do 15 odsto“, rekla je Danijela Maslovarić gostujući na RTS-u i upozorila da ni Atkinsonova dijeta u više oblika, koja se „provlači po društvenim mrežama“ nije preporučljiva za mršavljenje i da osoba može najduže na takvom režimu biti – mesec dana. Kod onih koji zbog bolesti moraju biti na ovakvoj dijeti, ona traje do dve godine, pa se potom postepeno ukida – opet, pod medicinskim nadzorom.

Ona je istakla da nijedna vrsta namirnice nije izričito zabranjena, ali da, za dobijanje željenih efekata, postoje namirnice koje se „ne preporučuju“. Među njima su koncentrovani slatkiši, sokovi i grickalice.

U zavisnosti od tipa keto-dijete, nekada se ubacuju i žitarice, pirinač, krompir… Moraju se, navodi nutricionistkinja, uneti izvesne količine ugljenih hidrata jer postoji opasnost od hipoglikemije. Kako mleko i jogurt imaju dosta ugljenih hidrata i proteina, a nemaju mnogo masti, pa su tako, za keto-dijetu bolji pavlaka, maslac, punomasni sirevi…

„Mi kad planiramo tu dijetu, uvrstimo dvadesetak vrsta povrća, koje ima do 1,5 grama protein,a a ostalo su ugljeni hidrati, i mi to ukalkulišemo u dijetu. Ubacimo neke količine povrća da bi se zadovoljile neke potrebe za vitaminima i mineralima“, ispričala je Maslovarić.

Namirnice koje su dozvoljene u keto-dijeti su, između ostalih, ulje, puter, majonez, svinjsko meso od buta, koštunjavo voće, pavlaka, jaja, pečenica, slanina. Mogu se jesti i piletina, ćuretina, junetina, jer svakako sadrže proteine. Dozvoljene su i sve vrste ribe. Voće je Od voća se se mogu koristiti borovnica, jagode, kupine, maline, kajsija, breskva…

Nutricionistkinja je upozorila da od posledica po zdravlje, koje keto-dijeta može izazvati su oštećenja bubrega, nagomilavanje kamenja u bubrezima, pad energije, stanja koje izazivaju nedostaci vitamina i minerala, opstipacija..

