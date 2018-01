Jogom protiv bola u leđima

Bol u leđima je uobičajan problem za većinu ljudi u nekom trenutku života. Sam bol može varirati od blažeg do jačeg i od kratkoročnog pa do dugotrajnog (hroničnog), od više meseci.

Nova međunarodna studija iz Amerike, Indije i Velike Britanije istražila je da li pored već ustaljenih metoda i joga može pomoći u lečenju bolova u leđima, posebno u donjem delu leđa (krstima).

Bol u leđima može biti indikacija bolesti ili nekog drugog problema ili stanja, a sam uzrok može biti nepoznat i definiše se kao nespecifičan. Najčešći saveti za osobe sa kratkoročnim bolovima u leđima jeste da ostanu pokretljivi uz više hodanja, plivanja ili primena joge.

Novo međunarodno istraživanje utvrilo je na osnovu revizije 12 studija sa 1.080 muškaraca i žena iz Amerike, Indije i Velike Britanije, prosečne starosti između 34 i 38 godina, da joga može pomoći u lečenju i smanjivanju bolova u leđima. Istraživački tim utvrdio je da u odnosu na broj vežbi, joga može poboljšati funkciju donjih delova leđa (krsta) i umanjiti bol, ali manjeg intenziteta.

Iako efekat joge na bol u leđima nije razmatran u medicinske svrhe, smatra se da je potrebna veća i efikasnija studija sa efektima joge kod pacijenata koji su praćeni duže vreme. Tada bi se efekat joge mogao razmatrati ko i i zvanični medicinski tretmani i terapije.

Trenutni faktor koji to sprečava jeste nekoliko slučajeva gde joga može povećati bolove u leđima. Istraživanje je izdalo saopštenje u kojem se navodi da rezulati pokazuju da joga može dovesti do smanjenja bolova u leđima, posebno u krstima, ali da je kvalitet dokaza bio osrednji, i to kod osoba sa manjim i kratkotrajnim bolovima.

Dokaza o poboljšanju stanja kod osoba sa dugotrajnim (hroničnim) bolovima – još uvek nema. Istraživanje takođe navodi da treba naglasiti da su svi pacijenti u pregledanim studijama imali časove joge koje su predvodili iskusni praktičari i instruktori joge.

Na kraju se navodi da je i praktikovanje joge bolje nego ne preduzimati ništa, pa se zato svima koji se suočavaju sa bolovima preporučuje sledeće: