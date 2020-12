Najbolji način da smršate tri kilograma do Nove godine

Mnogi su na kraju ove godine u goroj formi nego na početku. Karantin i stres su uzeli danak te je pandemija poremetila fitnes režim mnogih.

Ipak, trener slavnih Mat Lindzi tvrdi da ima nade i da do Nove godine možete smršati tri kilograma. Ono što je najvažnije je da za doručak pojedete puno proteina, kao i da se puno krećete.

„Ne treba da preterujete, ali za tri nedelje moguće je skinuti do tri kilograma i to se smatra bezbednim. Ljudi različito reaguju, ali tokom prvih 20 dana zdravijih navika, prosečna osoba će skinuti dva do tri kilograma“, rekao je za Femail.

Za doručak predlaže obrok pun proteina i zdravih masti. To ćete obezbediti namirnicama kao što su jaja, slanina, avokado, proteinske palačinke, pileće ili ćureće meso, losos ili jogurt s bademima.

„Da biste zadržali mišićnu masu, a rešili se sala, morate jesti. Nivo šećera u krvi ne sme previše da varira. Energija mora biti stabilna da biste ostvarili rezultate“, dodaje.

Ugljene hidrate po njegovim rečima jedite u sredini dana.

„Neka izvor ugljenih hidrata budu integralni pirinač, slatki krompir, kinoa, kuskus, tikva ili ovas“, poručio je.

Za večeru, preporučuje Lindzi, pojedite nemasno meso koje vas neće razbuditi.

„Ako ne hodate ili se ne krećete dovoljno, nećete obezbediti kalorijski deficit. Hiljadu koraka sagoreva otprilike 50 kalorija. Ako odlučite da idete u teretanu, vežbe s tegovima su odličan izbor. Držite ravnotežu i radite podjednako na donjem i gornjem delu tela „, zaključio je.

