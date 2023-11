Nije doručkovala tri nedelje, iznenadilo je šta se dogodilo

Novinarka Business Insajdera odlučila je da ne doručkuje tri nedelje kako bi videla kakve će to posledice imati na njeno zdravlje i život uopšte.

„Celog života su nas učili da je doručak najvažniji deo dana, da ćemo tokom dana biti gladni ako ga preskočimo, a da preskakanje doručka može dovesti i do debljanja. Neki tvrde da je to samo izmišljotina kompanija za proizvodnju žitarica“, napisala je novinarka koja je započela ovaj eksperiment da vidi da li može da održi vrstu posta u koju se zaklinju neke od najvećih svetskih zvezda.

Pojela bi svoj poslednji obrok u danu oko 21 sat, a zatim ništa nije jela do sredine sledećeg dana kako bi pokušala da zadrži režim „dva obroka dnevno“. Nisam se striktno držala samo dva obroka dnevno, preskakala bih doručak, ali sam jela užinu u pauzama, zbog čega mi ovaj izazov nije delovao preteško“, priznala je ona.

Šta se desilo sa njom?

„Oslanjala sam se na kafu ujutru da bi me održala do ručka. Rečeno mi je da kofein deluje kao sredstvo za suzbijanje apetita, pa sam očekivala da ću popiti više kafe nego inače, ali to se nije desilo“, kaže ona.

Počela je da pije više vode, više od 3,5 litara dnevno. „To je navika koju sam zadržala čak i nakon što sam završila izazov“, kaže ona.

U stomaku joj je režalo – i to jako. „Rekli su mi da se pripremim za glavobolje, ali to se nije desilo. Međutim, toliko mi je krčao stomak da mi je bilo neprijatno na poslu“, priznala je ona. A to se nije promenilo ni u drugoj nedelji njenog „posta“.

„On je nastavio da krći, tako da sam stekla naviku da jedem voće tačno u 12, koje bih spremala 15-ak minuta ranije, samo da bi me ‘zadržala'“, kaže ona.

Najgore joj je bilo jutro nakon što je izlaska sa prijateljima. „Prve nedelje sam izašao na piće sa prijateljima. Ujutro sam bila toliko gladna da sam jedva mogla da se koncentrišem na posao. Nisam bila mamurna, ali mi je zaista bio potreban hleb ili nešto da sve to upijem“, ona kaže. Isto se osećala i jutro nakon što je bila u teretani.

„Uštedela sam mnogo novca i ne samo zato što nisam trošila na doručak, već i zato što sam počela pametnije da razmišljam o namirnicama. Počela sam da nosim hranu od kuće na posao jer mi se nije dalo da stojim u prodavnici i čekam u redu da pojedem nešto za ručak jer bih do tada bila previše gladna“, kaže ona.

Takođe je počela da razmišlja o tome šta unosi u svoje telo i shvatila je da uopšteno manje jede tokom dana. Bilo joj je mnogo lakše da posti vikendom nego radnim danima, ali je priznala da je jedne nedelje zaboravila na izazov i za doručak pojela parče pice od sinoć.

„Trebalo je da postim dve nedelje, ali sam ga produžila na tri. Počelo je da mi postaje mnogo lakše i da se osećam bolje. I to me nije sprečilo da jedem hranu koju bih inače jela za doručak, samo sam je jela kasnije u toku dana.“ , kaže ona.

Posle izazova, nagradila se doručkom iz pekare i odmah osetila posledice. „Postala sam naduvena, bila sam pospana i već u podne sam bila jako gladna. Do kraja dana sam shvatila da sam posle toga jela mnogo više tokom dana nego onih dana kada sam preskakala doručak“, kaže ona.

Kao najbolju posledicu preskakanja doručka izdvojila je povećan unos vode. „Osećala sam i da nešto postižem, da imam kontrolu, i počela sam da razmišljam o tome da li jedem zato što mi je to zaista potrebno ili mi je dosadno. Posle ovoga počinjem da osećam glad mnogo kasnije u toku dana i generalno jedem manje“, zaključila je ona.

