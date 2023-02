Ovih 10 „zdravih“ namirnica prepuno je šećera, za neke sigurno ne bi mogli ni da pomislite

Preporučljiva doza unosa šećera, prema savetima nutricionista, za žene je 24 g, a za muškarce 36 g.

Postoje proizvodi koji imaju mnogo šečera, a važe za zdrave. Čak i pojedine slane grickalice sadrže šećer u velikim količinama, a da mi to uopšte ne bismo ni pomislili.

Proizvodi sa narednog spiska ga imaju u ogromnim količinama, pa budite umereni prilikom njihovog konzumiranja, ako želite da imate vitku liniju.

Nemasni jogurt

Hrana sa malo masti može da deluje primamljivo onima koji bi da žive zdravije, ali to ne znači da sve low-fat namirnice i jesu zdravije – posebno jogurt. Porcija punomasnog jogurta ima 4,7 grama šećera, dok porcija grčkog jogurta ima od šest do 12 grama šećera. Ovaj dodatak šećera u proizvodima s malo masti služi kao pojačivač ukusa, a uz to mnogi aromatični jogurti s malo masti sadrže i zaslađivače – koji nisu najzdraviji.

Paradajz pelat

Možda vam se čini da su konzervirane supe i čorbice i sosovi prihvatljiva zamena za domaće jer sadrže vodu i povrće. Ipak, kad pogledate sastojke malo bolje, videćete da samo jedna konzerva sadrži vašu celokupnu dnevnu dozvoljenu količinu šećera. To se posebno odnosi na sosove od paradajza, u koje šećer ubacuju da ublaže kiselost ovog povrća.

Musli i kupovne ovsene kaše

Kada pomislite na zdrav doručak, musli će vam verovatno pasti na pamet. Ipak, mnoga zrna čuvenog doručka sadrže razna ulja kojima se potom dodaje šećer.

Kikiriki puter

Ovaj omiljen izvor proteina sadrži dosta šećera ako je kupovni, a uz to ima i nezdrava ulja, pa nikako ne ulazi u zdrave namirnice, naprotiv. Kikiriki puter nekih popularnih brendova ima i do osam grama šećera na dve kašičice. Nutricionisti zato preporučuju da čitate sastojke da biste videli koji je najzdraviji.

Grickalice na bazi žitarica

Slatkiši na bazi žita i prirodnog meda, koji se reklamiraju kao zdrave poslastice, često su puni šećera. Neki brendovi sadrže do 11 g šećera po pločici, a često se na listi sastojaka nalazi i belo brašno. Izbegavajte one u kojima je šećer naveden kao jedan od prva tri sastojka. Savet nutricionista za dijabetičare jeste da izbegavaju ove poslastice i da se radije odluče za orašasto voće.

Čips

Za slane grickalice nikad ne bismo rekli da su pune šećera, ali kesica vašeg omiljenog čipsa sadrži tri do pet odsto šećera. To se posebno odnosi na čips sa ukusom barbikju sosa, slatkog čilija, meda ili slatkog kukuruza. U zavisnosti od toga koliko čipsa jedete, 15 komada onog sa ukusom sosa za roštilj sadrži dva grama šećera. Čips takođe sadrži i dosta ugljenih hidrata koje vaše telo pretvara u šećer glukozu. Zato nutricionisti savetuju da takozvani džank fud, poput čipsa, treba jesti vrlo, vrlo retko ako biste da sprečite bolesti, piše Bright Side.

Kečap

Ako pojedete samo jednu kašičicu ovog vrlo popularnog dodatka jelu biće isto kao da ste stavili kocku šećera u usta. Sa ta četiri grama šećera po kašičici, kečap sadrži i kukuruzni sirup koji ima dosta fruktoze, a koji se povezuje sa gojaznošću i srčanim oboljenjima.

Suvo voće

Suvo voće važi za zdravu grickalicu. Kao i sveže voće, i suvo je bogato vitaminima, vlaknima i antioksidantima. Međutim, ono nema vode, a ima dosta prirodnih šećera, zato ga umereno jedite.

Gotove supe

Pomislili biste da bi supa iz prodavnice mogla da bude zdrava kombinacija vode i hranljivog povrća. Ali ako proučite sastav, primetićete da se u samo jednoj takvoj supi može naći više šećera od preporučene dnevne doze.To je posebno često kod krem supa od paradajza gde se šećer koristi za uravnoteženje kiselosti paradajza.

Nemasni dresing za salate

Slično kao i jogurt, i dresing za salatu ima manje masti i kalorija, ali dosta šećera. Dve kašičice vašeg omiljenog kupovnog preliva za salatu imaju od sedam do 10 grama šećera. Stručnjaci predlažu da umesto toga napravite sopstveni preliv, recimo, do maslinovog ulja, sirćeta i malo soli i bibera, prenosi Stil.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.