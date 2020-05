Aerodromi Srbije: Nema najave ukidanja letova sa niškog aerodroma

Direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković izjavio je danas da to preduzeće nema najavu da će, kada krene avio saobraćaj, biti ukinuti letovi iz Niša do destinacija do kojih se letelo pre izbijanja epidemije korona virusa.

„Na vezi smo sa kompanijama koje lete sa niškog aerodroma i za sada nemamo najavu ukidanja letova. Imamo najave da će se linije postepeno uvoditi u zavisnosti od procene epidemiloške situacije i od raspoloživosti flote avio prevoznika“, rekao je Zdravković agenciji Beta.

On je izjavio da su realna očekivanja da će aerodrom „Konstantiv Veliki“ aprila naredne godine vratiti broj putnika na nivo pre izbijanja epidemije.

Prema njegovim rečima nema poremećaja u poslovanju „Aerodroma Srbije“ zahvaljujući subvencijama Minisitarstva gradjevinarstva i Vlade Srbije.

„Dobro je da je robno-carinski terminal na aerodromu u Nišu radio sve vreme pandemije i da tamo ostvarujemo prihode iz kojih se delimično finansira aerodrom“, izjavio je Zdravković.

On je rekao da će to preduzeće narednih dana razmotriti da li će morati da neke od većih investicija planiranih za ovu, odloži za narednu godinu.

Prema stastitici aerodroma „Konstantin Veliki“ u prvom tromesečju ove godine taj aerodrom bio je odredište za 94.982 putnika, što je za 26,1 odsto više u odnosu na prvo tromesečje 2019. godine.

U januaru je na niškom aerodromu opsluženo 39.807 putnika, tokom februara 38.965, a u martu 16.210 putnika.

U januaru ove godine broj putnika bio je veći u odnosu na isti mesec prošle godine za 58 odsto, a rast broja putnika u februaru iznosio je 65 odsto.

U martu je zabeležen pad od 39 odsto pošto je 18. marta avio saobraćaj u Srbiji obustavljen zbog epidemije korona virusa.

