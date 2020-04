Dr Kon: Najcrnji dan za Srbiju, kreće strmi uspon epidemije

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da današnje brojke pokazuju da je ovo najcrnji dan za Srrbiju i da je počeo strmi uspon epidemije.

U Srbiji je u poslednja 24 sata zabeleženo još 305 pozitivnih na virus korona, a preminulo je osmoro obolelih. Ukupno je do sada registrovano 1.476 potvrđenih slučajeva Kovida-19.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je povodom najnovijih podataka o mrtvim i zaraženim koronavirusom u Srbiji da je sada „pitanje zdravstvene bezbednosti svakog pojedinca da li će shvatiti da se nalazimo u ozbiljnoj situaciji“.

„Na društvenim mrežama napadaju donesene mere, ali tu onda nema nikakvog razgovara niti rasprave“, naveo je on na redovnoj konferenciji za medije povodom epidemije koronavirusa.

On kaže da nema podataka o novim žarištima koronavirusa u Srbiji i da je skoro polovina zaraženih koronavirusom u glavnom gradu.

Testiranje objektivno postaje najveći probleb, mora da se nađe način da se to zagušenje prevaziđe. Iz raznih bolnica i klinika stižu materijali i oni se obrađuju, i meni postoji rnejasan razlog zašto taj zastoj. Jasno je i nama da problem postoji i nema potrebe za prozivanjem više, rekao je Kon novinarima.

„Sad kada imamo uzlaznu liniju, imamo smrtnost koja je iznad 10 odsto – to je jako zabrinjavajuće. Ne može da se misli – neće mene. Nailazi talas, neće nas mimoići. Ja sam dosad stalno govorio da sam umereni optimista, i sada sam i mislim da ćemo vrh dostići sa mnogo manjom smrtnosti, ali to ne znači da sam ja u pravu. To ne može da se zna. Svi ćemo morati da sačekamo i vidimo. Nije još vreme za sprečavanje kontakta na 24 sata, kao sam rekao to je poslednja slamka spasa. Ovi koji su danas preminili imali su kontakte sa zaraženim pre tri nedelje. To su posledice kontakata od pre tri nedelje“, istakao je on.

(Sputnjik)