Dveri: Vlast je jedini krivac za širenje zaraze u Srbiji

Pokret Dveri ocenio je danas da je vlast Srbije „jedini krivac“ za širenje zaraze korona virusom, a da odgovornost prebacuje na sve druge.

„Predsednik Srbije Aleksandar Vučić okrivio je gradjane za širenje zaraze i na današnjoj konferenciji za medije. On je rekao da protesti u epidemiološkom smislu ‘dolaze na naplatu’, da su ta okupljanja bila nepotrebna, a da je on uvek želeo da Srbija ide na teže mere. Istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić govori da je kriv niko drugi do sam virus“, navodi se u saopštenju.

Dveri medjutim smatraju da je jedini krivac za širenje virusa vlast Srpske napredne stranke (SNS).

„Prešli smo, u veoma kratkom periodu, put od najsmešnijeg virusa preko najdrastičnijih mera u Evropi (vanredno stanje i policijski čas) pa do naglog popuštanja mera, a sve iz razloga kako bi se održali izbori“, stoji u saopštenju.

Dveri dodaju da su junski izbori bili zdravstveno nebezbedni i navodi da je „u vreme predizborne kampanje bilo je dozvoljeno sve: utakmice, koncerti i skupovi sa desetinama hiljada ljudi, SNS se javno hvalio u svom SNS Informatoru da je virus pobedjen, a vrhunac su bili izbori na kojima je, u zatvorenom prostoru, prodefilovalo između dva i tri miliona ljudi“, navodi se u saopštenju.

Dveri dodaju da „ni to SNS-u nije bilo dovoljno“, te je rukovodstvo vladajuće „napravilo i žurku u svojoj centrali odakle su mnogi izašli zaraženi“.

„Nažalost, danas izlazi na videlo da je vlast, u toku kampanje, lagala o broju zaraženih i umrlih. Za to moraju da odgovaraju svi koji su tome učestvovali, a pre svega Krizni štab u koji gradjani više nemaju poverenje“, piše u saopštenju.

Dveri ocenju da Krizni štab mora biti smenjen i postavljen novi, s „nezavisnim stručnjacima koji neće raditi ono što im predsednik Srbije Vučić nalaže, već ono što će biti u korist gradjana“.

U Kriznom štabu ne mogu biti ni Ana Brnabić ni ministar zdravlja Zlatibor Lončar niti bilo koji drugi ministar „jer, pored toga što su obmanjivali gradjane, njihov mandat je istekao 3. juna i oni više ne predstavljaju nikoga do samog sebe“, ukazuju Dveri.

(Beta)

