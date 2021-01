Jasna Janković: Drugo polugodište trebalo je početi onlajn, van sistema je bilo i 11. …

Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković izjavila je danas da je drugo polugodište trebalo početi sa onlajn nastavom, ili je trebalo produžiti raspust za nedelju dana, dok se ne prikupe podaci o tome koliko je učenika i zaposlenih u ovom trenutku zaraženo ili u izolaciji zbog korona virusa.

Janković je za današnju „Politiku“ izjavila da je nastava krenula „a da se ne zna tačno kakva je situacija“.

„U najtežem trenutku, od septembra do sada, van sistema u osnovnim i srednjim školama bilo je 11.000 zaposlenih, zaraženih ili u izolaciji zbog Kovid-19. Zamenu za učitelje bilo je nemoguće naći, kao i za nastavnike matematike, informatike i stranih jezika, koji nam nedostaju i u redovnim okolnostima“, kazala je Janković.

Ona je rekla da „ne možemo da sprovedemo veliku maturu, jer ne možemo da se dogovorimo kuda idemo“.

„Zakazao je ceo sistem. Velika je greška što ona do sada nije „pilotirana“ nekoliko puta. Potrebno nam je četvrt veka da bismo doveli veliku maturu na prihvatljiv nivo, i svi smo krivi za to, a prvenstveno ministri prosvete od 2000. godine do danas“, rekla je Janković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.