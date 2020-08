Samo zdrava deca u školu, roditelji će svakodnevno ovo morati da rade

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da će se u utorak na sednici Kriznog štaba biti doneta odluka o početku školske godine, a da je najverovatnije da će učenici mlađih razreda, do četvrtog, eventualno petog, biti u školama, dok će za ostale biti kombinovana nastava, kao i da će biti drugačije za osnovce i srednjoškolce.

“Roditelji treba da znaju da samo zdravo dete može da ide u školu”, naglasio je Kon na pres konferenciji.

Kako je rekao, roditelji će biti saradnici u svemu, jer je potrebno da dete svakog jutra pogledaju, izmere temperature, da se to ne prepušta samim školama, da razgovaraju sa decom.

Samo ponašanje u školi biće definisano, kako za nastavnike, tako i za učenike.

“Treba imati na umu da će mlađi razredi, koji su najznačajniji, do četvrtog, eventualno i petog, biti u školama, a za ostale će biti kombinovano i drugačije za osnovne i srednje škole. To je do sada prodiskutovano, ali i to je podložno promeni”, rekao je Kon.

Dodao je da sutra sledi još jedan, završni dogovor sa delom Kriznog štaba koji je najviše involviran u to pitanje.

Takođe, rekao je da će se vrlo pažljivo pristupiti tom pitanju, jer ima i negativnih iskustava, tamo gde se nije razmišljalo o distanci, korišćenju dezinfekcionih sredstava…

“Važno je da u tim mlađim uzrastima praktično nemamo težih slučajeva obolevanja, niti postoji visok nivo transmisije i kad obole. Ta deca mnogo manje prenose virus”, rekao je Kon i dodao da će se situacija svakako pratiti.

