Evo šta se desi ženama ako ne uriniraju nakon polnog odnosa

Ženama se često savetuje da se pomokre posle seksualnog odnosa. Međutim, trčanje do toaleta odmah nakon odnosa nije uvek opcija. Toliko smo čuli puta taj savet, ali da li ste se zapitali zašto je toliko bitno ići u toalet posle seksa.

Biznis Insajder je o toj temi popričao s doktorom Frederikom Naftolinom, profesorom akušerstva i ginekologije na Univerzitetu u Njujorku, a stručnjak je otkrio da posledice mogu biti vrlo opasne po zdravlje žena.

Žene su suočene s većim rizikom da će oboleti od infekcije, zbog blizine uretre i anusa. S obzirom na to da je njihova uretra kraća od muške, bakterijama je kod žena lakše da stignu of anusa do uretre, a potom uretrom do bešike.

Naftolin tvrdi da seks povećava šanse da će se to dogoditi.

– Tokom seksa ili predigre, uretra se zbog trljanja upali te počinje lučiti tečnost kao odgovor na to, a ta je tekućina dobro okruženje za bakterije – tvrdi Naftolin.

Mokrenje nakon seksa ispraće veliki deo tih bakterija pre nego što stignu do bešike. Najčešća infekcija koju možete izbeći mokrenjem posle seksa je infekcija mokraćnog sistema. Do nje dolazi kada Ešerihija koli iz rektuma dođe u mokraćnu bešiku kroz mokraćni kanal. Kako je urin u bešici sterilan, bešika se ne može braniti od bakterija, a posledica je češće i bolno mokrenje, tvrdi Naftolin.

Doktor je istakao i bi žene trebalo da se pomokre čak i ako nije bilo penetracije. Nema pravila koliko bi trebalo čekati s mokrenjem, ali što pre, to bolje, tvrdi Naftolin.